La data del concerto di Renato Zero su Canale5 è finalmente ufficiale. Dopo le indiscrezioni che si sono rincorse nelle scorse settimane, è certo il giorno di messa in onda di una delle tappe del tour che ha tenuto per il supporto dell’ultimo album di inediti che ha rilasciato il 4 ottobre 2019.

Il Folle sarà in tv il 29 settembre, alla vigilia del suo 70° compleanno che festeggerà con una trilogia da avviarsi proprio il 30 settembre, con la pubblicazione del terzo volume. L’annuncio è appena arrivato sui suoi canali social, che ospiteranno anche i prossimi annunci riguardanti i nuovi progetti discografici.

Il concerto che andrà in onda su Canale5 è girato al Mediolanum Forum di Assago, in una delle tante date che ha tenuto per la promozione del nuovo album e che ha avviato con la residency al Palazzo dello Sport di Roma. Il tour si era concluso proprio nella Capitale, dove aveva annunciato di essere pronto a festeggiare i suoi 70 anni con grandi eventi.

Il nuovo album, che inizierà con il rilascio del 3° volume nella data del 30 settembre, è prodotto con Numa e Phil Palmer e contiene 40 inediti. La volontà di far uscire tutto insieme sembra sia dettata dalla volontà di non mettere un freno alla fantasia e alla creatività della quale si farà una scorpacciata proprio per i 70 anni. I festeggiamenti avrebbero dovuto tenersi sotto forma di concerto che non ha potuto avere luogo a causa dell’emergenza Covid.

L’artista romano viene dalla pubblicazione di Zero Il Folle ma anche di Zerovskij, che ha concepito per i primi 50 anni di carriera. L’album era stato portato in tour a cominciare dai concerti al Foro Italico, concludendo con la doppia data al Teatro Antico di Taormina. L’opera per orchestra era stata preceduta dall’album Alt, portato in concerto all’Arena di Verona e nei palasport. Di Alt, era stato pubblicato anche il DVD relativo al concerto di Milano.