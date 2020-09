Il grande – e meritato – successo di CoD Warzone è ormai praticamente sotto gli occhi di tutti. Nata come una modalità Battle Royale da scaricare gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One – e in dirittura d’arrivo anche sulle console next-gen a marchio Sony e Microsoft, vale a dire le attesissime PS5 e Xbox Series X -, il titolo sparacchino di Activision va di pari passo con il capitolo più recente della celebre saga FPS, Call of Duty Modern Warfare. E se è vero che, stando ai rumor più recenti, potrebbe essere influenzato anche dal futuro Call of Duty Black Ops Cold War, allo stesso modo gli sviluppatori di Infinity Ward continuano brillantemente a supportarlo, grazie ad update continui e al susseguirsi di diverse stagioni – ora siamo arrivati alla quinta.

Non solo, il team americano è impegnato pure nella risoluzione di bug e problemi tecnici, per i quali ricorderete che di recente sono stati rimossi i veicoli – guidare questi ultimi in un punto preciso della mappa di gioco metteva infatti in azione un pesante glitch, in grado di disconnettere tutti i giocatori di una lobby. Una problematica, quella di CoD Warzone, che è stata finalmente contenuta dai ragazzi di Infinity Ward, grazie all’ultimo aggiornamento delle Playlist, utile a reintrodurre proprio i tanto cari mezzi di trasporto, come comunicato sui profili social ufficiali della produzione.

Con il tweet, la società ha voluto pure informare l’ormai ampissima community delle novità introdotte con l’update delle Playlist. In particolare, in CoD Modern Warfare la modalità Gunfight ha sostituito Blueprint Gunfight ed è stata aggiornata la modalità Ground War. In CoD Warzone, invece, sono state aggiornate le armi presenti in Gulag ed è stata rimossa la chat testuale da Plunder. Cosa ne dite, siete felici per il ritorno dei veicoli nella Battaglia Reale di Call of Duty? Fatecelo sapere nei commenti più sotto.