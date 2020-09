Un’epoca sta per finire: The Walking Dead chiude con la stagione numero 11. Dopo rumors, slittamenti e possibili rinnovi, alla fine sembra proprio che presto calerà il sipario sulla serie cult AMC. Milioni di fan in tutto il mondo, immagini e storie destinate a fare la storia delle serie tv e adesso? Anche questo lungo percorso, come è giusto che sia, sta per terminare visto che da qualche ora ormai si parla della chiusura proprio con gli episodi della stagione numero 11 anche se le novità potrebbero non finire qua.

The Walking Dead si concluderà ufficialmente con la sua undicesima stagione in versione xxl visto che offrirà al pubblico la bellezza di ben 24 episodi la cui messa in onda inizierà nell’autunno del 2021 per terminare poi nel 2022. L’addio è ancora lontano e tutto potrebbe cambiare ma il destino della serie sembra ormai segnato anche se ancora non è possibile capire se la programmazione sarà divisa in tre parti da otto episodi oppure due da 12.

A confermare la notizia è stato proprio Scott Gimple che ha spiegato: “Sono passati dieci anni; quello che ci aspetta sono altri due a venire e storie e storie da raccontare al di là di questo. Ciò che è chiaro è che questo spettacolo ha riguardato i vivi, un team di scrittori / produttori, produttori e troupe e attori che hanno dato vita alla visione elaborata da Robert Kirkman nel suo brillante fumetto. Abbiamo ancora molte storie da raccontare su TWD , e poi, questa fine sarà l’inizio di storie e personaggi nuovi di zecca, volti e luoghi familiari, nuove voci e nuove mitologie. Questo sarà un gran finale che porterà a nuove anteprime. L’evoluzione è alle porte”.

A quanto pare, infatti, sembra che sulle ceneri di The Walking Dead nasceranno altri progetti a cominciare dallo spin-off incentrato su Norman Reedus e Melissa McBride nei panni di Daryl e Carol. La showrunner di The Walking Dead Angela Kang dirigerà lo spinoff di Daryl / Carol mentre sarà affidato ad altri il progetto di una serie antologica che seguirà diversi personaggi in ogni episodio per svelare alcune trame rimaste irrisolte e cose lasciare e ancora da scoprire.

Ci sono altri spin-off in fase di sviluppo poiché la rete sta cercando di mantenere alcuni dei famosi membri del cast e personaggi a bordo e, naturalmente, sono ancora in progetto i famosi film che vedranno come protagonista proprio Rick Grimes. Come potete ben capire il progetto The Walking Dead vivrà ancora, sarà solo la serie a lasciarci, tra due anni.