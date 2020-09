Il gran finale di The Good Doctor 3 è ormai alle porte. L’appuntamento con gli ultimi episodi della serie con Freddie Highmore è fissato proprio mercoledì prossimo, 16 settembre, su Rai2 con una serie di colpi di scena, di drammi e di addii destinati a rivoluzionare la vita dei personaggi e dei suoi fan. Dopo il discreto successo registrato dal ritorno della scorsa settimana, il medical drama tornerà in onda anche questa sera con altri due episodi, gli stessi che Rai2 aveva tenuto in standby per via della pausa dovuta alla pandemia in corso.

Ad andare in onda saranno gli episodi 17 e 18 dal titolo “Ossessione” e “Cuore Spezzato” in cui al centro di tutto ci sarà ancora il dottor Shaun, il giovane che continuerà a districarsi tra i casi che si presentano in corsia e la sua affollata vita amorosa che ha subito un altro scossone. Il legame con Lea è ormai visibile a tutti, anche a Carly, che sembra pronto a farsi da parte per il bene del suo amato fidanzato. Ma cosa vedremo questa sera?

🍿 In arrivo due nuovi episodi della terza stagione di #TheGoodDoctor in prima visione assoluta 📺 👉 questa sera 21.20 #Rai2 @GoodDoctorABC pic.twitter.com/dumEyeKOwT — Rai2 (@RaiDue) September 9, 2020

In The Good Doctor 3 in onda oggi, 9 settembre, Shaun, Melendez e Claire si occupano di Alice, una donna affetta da una rara malattia che potrebbe essere guarita con la rimozione delle ghiandole che producono adrenalina. La paziente dice no e così toccherà a Shaun provare a trovare un sistema alternativo per aiutarla senza però andare incontro ad un altro no. Intanto Andrews, Morgan e Park affrontano il caso di Wes, un uomo che aiuta ragazzi a rischio e che ha bisogno di un trapianto. A quanto pare proprio un ragazzo è compatibile con lui ma lo scontro sulla questione etica non manca.

Ecco il promo dell’episodio in onda oggi:

Nel secondo episodio in onda oggi, 9 settembre, Shaun è ancora distrutto dalla discussione con Lea mentre Morgan va a finire allo scontro con il dottor Glassman sulla cura migliore per affrontare la sua malattia che rischia davvero di portarle via il suo posto nella medicina e in ospedale.

The Good Doctor 3 torna in on da la prossima settimana con il gran finale, gli ultimi due episodi dal titolo “Dolore” e “Ti Amo” in cui alla fine sarà proprio Shaun a fare i conti con i suoi sentimenti quando la sua vita, così come quella degli altri colleghi, sarà appesa ad un filo. Chi morirà e come si chiuderà questa terza stagione della serie?