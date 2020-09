Sono decisamente incoraggianti le notizie pervenute oggi 9 settembre per quanto riguarda lo sviluppo software del Samsung Galaxy S20, alla luce di alcune tappe bruciate sul fronte One UI 3.0. Dunque, in questo periodo è importante concentrarsi sul top di gamma 2020 non solo a proposito di alcune offerte allettanti, come quella che abbiamo avuto modo di analizzare pochi giorni fa sulle nostre pagine, ma anche in vista di un aggiornamento molto importante che potrebbe arrivare prima del previsto.

I dettagli sui primi test per One UI 3.0 per il Samsung Galaxy S20

La notizia sui primi test condotti a proposito del pacchetto software arriva ancora una volta da SamMobile, e va inquadrata in un contesto più generale. Dopo le prime apparizioni pubbliche di Android 11 nella sua versione ufficiale e stabile, produttori come OnePlus e Xiaomi hanno già aperto i programmi beta del suddetto pacchetto software per i propri clienti. Samsung non è ancora pronta ad allinearsi sotto questo punto di vsta, ma il colosso coreano ha lanciato il programma beta di One UI 3.0 per gli sviluppatori oggi.

Come previsto, la beta per sviluppatori è disponibile per la serie dei Samsung Galaxy S20, come anticipato in precedenza. La serie Galaxy Note 20, al contempo sarà molto probabilmente inclusa anche nel beta test One UI 3.0 in un secondo momento, visto che Samsung probabilmente aspetterà che la beta diventi pubblica prima di aggiungere ulteriori device al programma. Attualmente, nessuno sa quando inizierà la prova relativa alla beta pubblica dell’aggiornamento.

Tuttavia, lo storico recente di questo colosso ci dice che, quando ciò avverrà, sarà disponibile negli Stati Uniti, Corea, Cina, Germania, India, Polonia e Regno Unito. Insomma, anche con One UI 3.0 ed il Samsung Galaxy S20 dovremo attendere tempi migliori e test concreti da parte del produttore già chiusi. Con l’upgrade in questione, comunque, dovremmo farcela in tempi molto ristretti.