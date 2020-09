Sono in tanti i fedelissimi di casa Apple che vorrebbero portarsi a casa le AirPods Pro. Soprattutto ora che le fucine del colosso di Cupertino stanno lavorando di buona lena per presentare al mondo le ultime novità a marchio mela morsicata. Non solo quelle legate al prossimo iPhone 12 – sempre chiacchieratissimo tra i vicoli della rete, e forse in arrivo ad ottobre di quest’anno -, ma anche a tutta una serie di altri prodotti, da quelli della linea Watch ai tablet, passando possibilmente pure per un’evoluzione degli auricolari.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola e di poter finalmente assistere ai nuovi keynote dell’azienda californiana, proprio le AirPods Pro di Apple sono protagonisti di una golosa promozione attiva online in data odierna, 9 settembre 2020. Promozione che prende vita nell’ambito delle offerte settembrine di eBay. Lo sconto di oggi ci permette di fare nostre le cuffie ad un prezzo di circa 100 euro più basso di quello tradizionale di listino, dimostrandosi piuttosto interessante per chi non ha timore di effettuare acquisti in rete – il venditore in particolare è comunque decisamente affidabile. Nello specifico, gli auricolari Pro in-ear di Apple sono venduti al prezzo di 194,90 euro – potete verificare voi stessi fiondandovi subito a questo indirizzo -, contro i precedenti 279 euro fissati dal produttore.

Non è tutto, perché eccezionalmente lo sconto per gli Apple AirPods Pro su eBay può essere addirittura superiore, arrivando a toccare la cifra di 185,15 euro. Fino al prossimo 13 settembre alle 23:59, infatti, avete la possibilità di sfruttare il coupon “PITSET205” al momento del pagamento per accedere allo sconto extra, che in questo caso è di 9,75 euro. Il venditore – eShopping.Srl -, in più, garantisce la spedizione gratuita tra venerdì 11 settembre e lunedì 14. I pagamenti possono esserre effettuati con PayPal e carte Maestro, Visa, Mastercard, PostePay ed American Express, oltre che con contrassegno, bonifico bancario ed Infobonifico, con in più la possibilità di reso entro 30 giorni.