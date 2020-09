Ci stiamo avvicinando pericolosamente alla scadenza concepita sul bonus asilo nido 2020. Un ulteriore incentivo per le famiglie in difficoltà, a maggior ragione in seguito alla crisi che in tanti stanno vivendo quest’anno a causa del Coronavirus. Dopo le notizie che vi abbiamo riportato a fine giugno, bisogna dunque analizzare la situazione attuale, visto che alcune date sono vicine per tutti ed è importante annotarle per evitare brutte sorprese nelle prossime settimane.

Tutti i dettagli sul bonus asilo nido 2020 in Italia

Analizzando la questione più nel dettaglio, emerge che il bonus asilo nido 2020 è in tutto e per tutto un contributo che tende ad aiutare le famiglie con almeno un bambino nato o adottato a partire dal primo gennaio 2016. Ci sono alcuni requisiti che dobbiamo rispettare affinché si possa mandare la domanda. Il primo prevede la presenza di forme di supporto, anche presso la propria abitazione, in relazione a bambini con età inferiore ai 3 anni e al contempo affetti da gravi patologie croniche.

Il secondo caso, più comune, prevede il pagamento di rette collegate alla frequenza di asili nido pubblici e privati che ovviamente risultano autorizzati. L’importo del bonus asilo nido 2020 dipende ovviamente dall’ISEE. In particolare, fino a 25.000 euro abbiamo un bonus annuale 3.000 euro. Con ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro, invece, il bonus annuale ammonta 2.500 euro. Infine, da da 40.001 euro in su abbiamo un bonus annuale 1.500 euro. Tutti spalmati su undici mensilità.

Per inviare la richiesta relativa al bonus asilo nido 2020, potete recarvi sul sito dell’INPS, attraverso il PIN o con il sistema SPID. In alternativa, qualora disponiate del PIN, potete telefonare il numero verde 803 164. Insomma, fate molta attenzione, anche perché da quello che mi risulta la scadenza per presentare la domanda in questione al momento è fissata entro il prossimo 14 settembre.