Torna in onda Riverdale 4 su Premium Stories, dopo una lunghissima pausa. La seconda metà della quarta stagione viene trasmessa da stasera, mercoledì 9 settembre, in prima serata sul canale (disponibile al 122 di Sky e al 462 del digitale terrestre). L’ultimo episodio in programmazione risale a maggio di quest’anno, prima che la serie venisse interrotta.



In questa quarta stagione, Archie ha affrontato un grosso lutto in famiglia: suo padre Fred è morto in un incidente. Per onorare il personaggio e l’attore che l’ha interpretato (Luke Perry, morto a causa di un ictus lo scorso anno), Riverdale ha dedicato un episodio tributo che ha visto anche la partecipazione di Shannen Doherty, collega di Perry ai tempi di Beverly Hills 90210, nonché sua amica fuori dal set.



Negli ultimi episodi trasmessi in Italia, Riverdale ha lanciato diversi indizi sulla presunta scomparsa – e morte – di Jughead, forse a opera di Betty. In effetti la ragazza sta avendo diverse difficoltà ad essere accettata nel college dei suoi sogni. Oltretutto, in alcune scene nel futuro, Archie sta consolando Betty dopo la perdita di Jug, facendo alludere alla possibilità di un avvicinamento tra i due migliori amici.



Riverdale 4 riparte dall’episodio 12 di stagione dal titolo Capitolo sessantanove: “L’uomo d’onore”, di cui vi riportiamo la sinossi:

Archie si preoccupa per Frank dopo l’arrivo di un suo conoscente a Riverdale. Le indagini di Betty e Alice sugli incidenti allo Stonewall Prep le portano direttamente a incontrare il loro primo sospettato. Jughead sfida Bret a duello per mettere fine alle loro differenze, mentre Toni, Kevin e Fangs cercano vendetta contro Nick St. Clair, che si è presentato inaspettatamente a Riverdale. Infine, un viaggio a New York City dà a Veronica l’opportunità di ritrovare la sua vecchia amica Katy Keene (guest star Lucy Hale).

Come si evince dalla sinossi, l’episodio di Riverdale 4×12 costituisce un crossover con Katy Keene, spin-off incentrato sul personaggio omonimo interpretato da Lucy Hale.

La programmazione della quarta stagione è a cadenza settimanale; ogni mercoledì sera, un nuovo episodio in prima assoluta, fino al finale di stagione, l’episodio 4×19. A causa della pandemia di Covid-19 (Riverdale è stato tra i primi show ad avere un caso sospetto all’interno della produzione), la serie è stata interrotta lo scorso marzo, portando la stagione a concludersi con il diciannovesimo episodio, anziché con il ventiduesimo.

L’appuntamento con Riverdale 4 è per stasera alle 21:15 su Premium Stories.