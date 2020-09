Il numero di episodi di Lucifer 6 è stato finalmente svelato. L’ultima stagione della serie tv è stata confermata da Netflix nei primi mesi del 2020, dopo diverse trattative con i co-showrunners e l’attore protagonista Tom Ellis.

Mentre la prima parte della quinta stagione è arrivata su Netflix il 21 agosto scorso, la seconda dovrebbe essere disponibile sulla piattaforma tra la fine dell’anno e l’inizio del 2021. E la sesta stagione?

Alcune fonti hanno svelato in esclusiva a TV Line che gli episodi di Lucifer 6 saranno in numero ridotto rispetto a quanto sperato da molti fan. C’è infatti chi sperava di poter salutare il diavolo di Tom Ellis con un ultimo capitolo composto da 17 episodi, che avrebbe permesso allo show di raggiungere quota 100. Si tratta, tuttavia, di informazioni da prendere con le pinze, in quanto non c’è ancora nessuna conferma ufficiale da parte di Netflix.

TV Line informa i fan che gli episodi di Lucifer 6 saranno solamente otto – e quindi la serie si concluderà al traguardo numero 91. Netflix non ha ancora commentato la notizia, e non c’è da escludere che il numero potrebbe variare. Subito dopo il lancio dello “scoop”, l’attore DB Woodside, volto di Amenadiel in Lucifer, ha espresso i suoi dubbi al riguardo con un post su Twitter, che potete leggere a questo link:

https://twitter.com/dbwofficial/status/1303409288585469953

Infatti, subito dopo Netflix ha confermato che Lucifer 6 sarà composto da 10 episodi. Come riportato in precedenza, il finale della quinta stagione deve ancora essere ultimato. Le riprese si erano interrotte lo scorso marzo a causa della pandemia di Covid-19 che ha letteralmente messo in ginocchio il mondo intero. Seppur ancora in emergenza, la produzione di Lucifer vuole ripartire e ha già fissato la data del ritorno sul set: il sedicesimo e ultimo episodio di stagione sarà girato il 24 settembre. Una volta terminate le riprese del finale, il team di Lucifer entrerà direttamente nel pieno della produzione della sesta – e stavolta davvero – stagione conclusiva.

La prima parte di Lucifer 5 è disponibile in streaming su Netflix insieme a tutte le stagioni complete.