Ormai lo saprete – quasi – tutti, saranno PS5 e Xbox Series X le due console chiamate a raccogliere la preziosa eredità di PlayStation 4 e Xbox One. E quelle che dovranno di conseguenza definire la next-gen del gaming secondo i due colossi rivali Sony e Microsoft. Si tratta insomma di due approcci diversi all’universo videoludico da salotto, con le compagnie impegnate ad imbastire un’offerta allettante per i possibili acquirenti, fatta non solo di potenza bruta e fredde specifiche tecniche, ma anche e soprattutto di tutto quel calore che solo videogiochi di un certo richiamo e servizi sempre più evoluti possono trasmettere.

E se è vero che nelle ultime ore Microsoft ha presentato al mondo il modello più economico Xbox Series S, fissandone il prezzo alla cifra assai golosa di 299 euro e il lancio nei negozi fisici e online al prossimo 10 novembre, è altrettanto vero che la stessa data potrebbe essere quella scelta per il debutto della “sorella maggiore” Xbox Series X. Allo stesso tempo, i piani di Sony restano ancora fumosi. La “grande S” non si è infatti pronunciata sulla data di uscita e sul prezzo di vendita di PS5 e della controparte digital – anche questa come Series S sprovvista di lettore ottico per i dischi.

In attesa di sapere come si muoverà il gigante giapponese, i listini della divisione UK di Amazon hanno fornito indizi in merito. Questo perché gli utenti – sempre a caccia di informazioni – hanno scovato sul celebre sito di eCommerce alcuni supporti per PlayStation 5 prodotti da terze parti, tra cui uno realizzato da Floating Grip che consente di agganciare PS5 ad una parete. Ebbene, il supporto a muro è disponibile per l’acquisto al prezzo di 19,99 sterline, con data di consegna coincide con giovedì 19 novembre. Possibile allora che sia proprio questo il giorno prescelto da Sony per l’arrivo della quinta PlayStation? PS5 uscirà più tardi di Xbox Series X?