Protagonista indiscusso della giornata di oggi 9 settembre è Android 11. Google ha rilasciato la versione stabile del suo ultimo sistema operativo nella giornata di ieri ma è oggi che in molti utenti si stanno chiedendo se il loro smartphone beneficerà proprio dell’update.

La lista di device pronti al prossimo major update non è completa e per il momento non include l’esatta pianificazione dei tempi di rilascio per i produttori. Ciò detto non ci sono particolari dubbi sul fatto che i telefoni in procinto di lasciarsi alle spalle Android 10 siano proprio quelli presenti in questo approfondimento, divisi per brand.

Samsung

Per quanto riguarda il brand Samsung non c’è alcun rischio che i nuovissimi Samsung Galaxy S20 saranno aggiornati proprio ad Android 11 in ognuno dei loro modelli standard, Plus e anche Ultra. La stessa buona sorte toccherà anche alla serie Galaxy S10, pure per gli esemplari più economici S10e e S10 Lite.

Nell’immediato non mancheranno all’appello neanche i Samsung Galaxy-Note 10 e Note 10+, il Note 20 e Note 20 Ultra e l’update dovrebbe presto riguardare anche altri device.

OnePlus

Per quanto riguarda il produttore OnePlus, Android 11 arriverà sugli esemplari OnePlus 8 e 8 Pro, ancora sul Oneplus Nord e pure OnePlus 7T,7T Pro, 7T Pro McLaren Edition e OnePlus 7/7 Pro (LTE / 5G). Non mancheranno all’appello dei nuovi aggiornamenti neanche i più datati OnePlus 6T, il 6T McLaren Edition e il OnePlus 6.

Xiaomi

La lista di smartphone Xiaomi di cui si ha già la certezza di un aggiornamento ad Android 11 è già abbastanza nutrita. L’elenco qui in basso contiene naturalmente anche i sotto-brand Redmi e Poco:

Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Youth Edition, Xiaomi-Mi Note 10 / Note10 Pro / Note 10 Lite, Xiaomi Mi 9 / Mi 9 Pro 5G / Mi 9 SE / Mi 9 Lite, Xiaomi Mi 9T / Mi 9T Pro, Xiaomi-Mi A3, Redmi K30 / K30 Pro / K30i 5G, Redmi K20 / K20 Pro, Redmi-Note 9 / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max, Redmi 10X / 10X Pro, Redmi 9 / 9C / 9A, Poco F2 Pro, Poco X2, Poco-M2 Pro.

Huawei

L’aggiornamento Android 11 investirà pure un numero discreto di smartphone del brand. Le novità dell’ultima fatica degli sviluppatori Google investiranno tutti i modelli della serie Huawei P40, P30 ma anche Mate 30. Stesso discorso vale per la non più recentissima serie Mate 20 e ancora per i pieghevoli Mate X e Mate Xs.