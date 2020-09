The Mandalorian 2 è uno dei ritorni più attesi della prossima stagione televisiva. Il secondo ciclo di episodi, girato molto prima del lockdown e della pandemia di Covid-19, è atteso su Disney+ dal 30 ottobre. A quasi due mesi dal suo debutto, la serie tv si mostra con i primi dettagli.

L’incredibile successo di pubblico e critica ha permesso a The Mandalorian di ottenere ben quindici candidature agli Emmy Awards, oltre al rinnovo (non ancora ufficializzato dalla casa di Topolino) per una terza stagione – il regista Jon Favreau, creatore e showrunner della serie, ha dichiarato di essere al lavoro sulla sceneggiatura.

L’attore Pedro Pascal, che interpreta il cacciatore di taglie protagonista, ha smentito le voci riguardanti un salto temporale all’inizio di The Mandalorian 2. In un’intervista concessa a Entertainment Weekly ha chiarito il particolare, svelando qualche anticipazione sulla trama:

Partiamo immediatamente dopo la prima stagione e ci addentreremo in un territorio davvero molto pericoloso. In pratica lui è un passeggero per questa esperienza in modi inaspettati – perché non sa cosa succederà e non sa in che modo proteggere al meglio Il Bambino. Non sappiamo quanto andrà lontano in questo modo e stanno cercando delle nuove soluzioni per spingersi ancora più in là.

Il mondo del mandaloriano è destinato ad espandersi. La seconda stagione vedrà non soltanto il ritorno di Giancarlo Esposito nei panni del malvagio Gideon, ma anche new entry di risalto nel cast: Rosario Dawson presta il volto alla Jedi Ahsoka Tano, apparsa nella serie animata Star Wars: Clone Wars; Temuera Morrison (Jango Fett nei prequel di Guerre Stellari) dovrebbe interpretare la versione televisiva dell’iconico Boba Fett; Katee Sackhoff è Bo-Katan Kryz; i ruoli di Michael Biehn e Timothy Olyphant non sono ancora stati rivelati.

“La nuova stagione introduce una storia più grande”, ha anticipato Favreau a EW. “Le storie sono meno isolate, ogni episodio ha il suo flusso narrativo, e magari avrà una portata maggiore allo show.” Inoltre, il rapporto tra il Bambino e il mandaloriano si svilupperà in un modo che i fan apprezzeranno.

EW ha mostrato le prime foto di The Mandalorian 2, che trovate in questa galleria:

THE MANDALORIAN (Left to right) Gina Carano is Cara Dune, Pedro Pascal is the Mandalorian and Carl Weathers is Greef Karga



THE MANDALORIAN Carl Weathers is Greef Karga

THE MANDALORIAN The Mandalorian (Pedro Pascal) and the Child

THE MANDALORIAN The Mandalorian (Pedro Pascal) and the Child

The Mandalorian 2 sarà composto da 8 episodi, come la prima stagione, ma non è ancora chiara la modalità di rilascio su Disney+.