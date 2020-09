Le riprese di Grey’s Anatomy 17 sono iniziate, come previsto, martedì 8 settembre: l’intero cast è tornato sul set della serie a Los Angeles per girare i nuovi episodi e le prime immagini sono già trapelate in rete.

Tutti con mascherine d’ordinanza, gli attori di Grey’s Anatomy 17 hanno dato il via ad una stagione che sarà più complicata delle precedenti, non solo perché la trama affronterà il dramma del Coronavirus nelle corsie d’ospedale e dovrà dunque attingere alla realtà pur mantenendo l’elemento della fiction, ma anche perché girare gli episodi sarà particolarmente complesso a causa dei protocolli anti-contagio, che impongono misure di sicurezza speciali.

Tra le prime a condividere col pubblico delle immagini dal primo giorno di riprese di Grey’s Anatomy 17 c’è stata la protagonista Ellen Pompeo, che ha pubblicato su Instagram un selfie in camice blu insieme al collega Richard Flood, interprete del chirurgo pediatrico Cormac Hayes.

La Pompeo ha voluto dedicare il primo giorno di riprese e l’intera stagione di Grey’s Anatomy 17 a tutti gli operatori sanitari che da marzo ad oggi hanno perso la vita a causa del Covid-19 e a coloro che stanno ancora combattendo questa battaglia in prima linea negli ospedali. Il suo messaggio è un tributo a chi ha messo e sta ancora mettendo la propria vita a disposizione degli altri.

La prima volta che torno nei miei camici. Da quando abbiamo interrotto le riprese 7.000 operatori sanitari sono morti a causa del COVID. Dedico la mia Stagione 17 a tutti coloro che sono caduti e a ognuno di voi che per grazia di Dio è ancora in piedi… questa stagione è per voi con umiltà e un po’ di umorismo per farci andare avanti e infinita quantità di gratitudine. Spero di rendervi orgogliosi.

Anche altri attori hanno condiviso immagini dal primo giorno di lavoro sul set di Grey’s Anatomy 17: Kevin McKidd, che sarà anche regista di alcuni episodi di questa stagione, è apparso al fianco della collega Kim Raver, sempre muniti di mascherina. Tra le altre cose, la nuova stagione dovrà rivelare il destino della coppia composta da Owen e Teddy, dopo la scoperta del tradimento della futura sposa nel finale della sedicesima stagione.

La produzione di Grey’s Anatomy 17 ha appena riaperto i battenti dopo un lungo stop a causa del lockdown, in notevole ritardo rispetto alla tradizionale tabella di marcia che vede gli attori tornare sul set a fine luglio per girare la stagione successiva, e la messa in onda del primo episodio è prevista a novembre, ma non c’è ancora una data ufficiale da parte di ABC. In Italia la nuova stagione arriverà probabilmente solo a inizio 2021 su Fox. Intanto, quest’autunno, La7 trasmetterà in prima visione in chiaro la sedicesima stagione.

#GreysAnatomy filming Day 1 of season 17. 📷 Ellen / Kelly / Jake Pubblicato da Kevin McKidd su Martedì 8 settembre 2020

Attualmente Grey’s Anatomy è disponibile in Italia su NowTv e su Amazon Prime Video.