Una cena speciale per il giorno del suo compleanno: Beyoncé si è vista regalare da Jay-Z una serata all’insegna della cucina italiana stellata, quella dello chef Antonio Mellino, di cui la coppia ha apprezzato più volte i piatti a Nerano, in Costiera Amalfitana.

Quest’anno i Carter non hanno scelto l’Italia tra le mete delle loro vacanze – spesso trascorse in passato tra Capri e Ponza – ma sono volati in Croazia in occasione del 39° compleanno di Queen Bey. Ed è qui che Jay-Z ha fatto arrivare Mellino e il suo staff per preparare la cena di per festeggiare il gran giorno di sua moglie.

A darne testimonianza è lo stesso chef, che sul profilo Instagram del ristorante Quattro Passi a Nerano ha pubblicato una foto insieme alla celeberrima festeggiata, definendosi “il regalo di compleanno di Beyoncé da parte del marito Jay-Z“. Un’ingaggio prestigioso che “ci ha dato una gioia indescrivibile“, ha chiosato lo chef, sottolineando che i fattori del suo successo sono “l’umiltà, la sincerità e la passione per questo mestiere“, intesi come “sentimenti cardini della famiglia Mellino“.

Per ragioni di privacy, la foto è stata pubblicata da Mellino solo giorni dopo i festeggiamenti per il compleanno di Beyoncé.

Beyoncé e Jay-Z sono stati ospiti più volte in questi anni del ristorante Quattro Passi a Nerano, due stelle Michelin e ormai un’autorità in fatto di cucina in Costiera, dove accoglie grandi star dal 1983. La foto del 4 settembre scorso è solo una delle tante che ritrae Mellino e i suoi collaboratori insieme a Beyoncé e Jay-Z: negli anni ce ne sono state tante altre, come fa notare la fanbase italiana della cantautrice texana Beyoncé Tribe Italia, con questa carrellata di foto realizzate nell’ultimo decennio.