Potrebbe essere il sogno di molti eppure ha uno scopo ben preciso. Non usare Facebook e Instagram per qualche settimana frutterà denaro sonante, una sorte di ricompensa per alcuni iscritti alla piattaforma. Il programma in questione sta per essere ufficializzato negli USA e ha a che fare con le prossime elezioni per la presidenza degli Stati Uniti. Capiamo esattamente cosa bolle in pentola oltreoceano e anche perché.

In pratica, un nutrito gruppo di utenti iscritti a Facebook e anche ad Instagram saranno invitati a non utilizzare più i loro social network preferiti da adesso e fino a novembre. Il termine ultimo per il blocco scatta il giorno successivo alla tornata elettorale in cui si deciderà la massima carica alla Casa Bianca. Il campione di persone interessate al progetto non è stato definito ma dovrebbe rientrare tra le 200.000 e 400.000 persone.

L’aspetto più interessante è che chi rinuncerà ad utilizzare proprio Facebook e Instagram nel periodo su indicato, potrà ottenere una ricompensa di 120 dollari. Il motivo è presto detto: il sacrificio individuale aiuterà a comprendere quale influenza sul voto possano avere proprio le ben note piattaforme? Quanto, in sostanza, la visione di post e video (magari costruiti ad hoc dai candidati) possono contribuire a determinate scelte elettorali e non per altre?

I selezionati per partecipare al progetto riceveranno una notifica personale proprio attraverso Facebook e Instagram. L’adesione al progetto specifico sarà su base volontaria e chiunque potrà negare di aderire all’iniziativa. Per quanto riguarda il ritorno economico dei 120 dollari, per il momento, non ci sono ulteriori informazioni. Ogni dettaglio sul corrispettivo sarà di certo comunicato ai diretti interessati in breve tempo. Se quanto ora di scena negli Stati Uniti dovesse fornire dati interessanti, non è detto che esperimenti simili non arrivino anche dalle nostre parti, in tutta Europa.