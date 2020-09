Dopo tante repliche e poche novità finalmente domani Nero a Metà 2 debutterà su Rai1 segnando la prima novità della stagione. Inizia da qui il nuovo palinsesto della rete ammiraglia Rai che ormai da mesi è ferma al palo all’insegna di Lino Guanciale e Luca Zingaretti. Le repliche delle loro fiction ci hanno tenuto compagnia in queste settimane ma adesso toccherà a Claudio Amendola rompere il ghiaccio con una nuova stagione della fiction che tanto successo ha regalato lo scorso anno a mamma Rai. Il passato busserà ancora alla sua porta? Quali saranno i nuovi casi di cui dovrà occuparsi?

Carlo Guerrieri tornerà al fianco di Malik Soprani (Miguel Diaz Gobbo) ma il loro rapporto, come spiega la voce di Claudio Amendola nel promo della serie, non è poi molto cambiato. Le loro liti e le visioni diverse rimarranno ma anche tra Malik e la sua amata Alba sembra che la tensione sarà tangibile. I due hanno discusso e hanno avuto modo di litigare dopo essersi lasciati andare alla passione e aver bruciato le tappe, Malik riuscirà a riconquistare la fiducia della figlia del suo capo?

In Nero a Metà 2 troveremo Carlo e Malik nelle loro nuove vesti di capo dell’investigativa e ispettore capo pronti ad occuparsi dei nuovi casi che ci terranno compagnia di settimana in settimana ma anche di quella che è definita solitamente “la trama orizzontale”. Una tragedia porta via la vita al giovane Paolo e questo porta l’ispettrice Marta Moselli (la new entry Nicole Grimaudo) nella capitale decisa a fare luce sulla misteriosa faccenda appoggiandosi proprio a Carlo, presente per puro caso sul posto.

A quanto pare Marta metterà in crisi la precaria vita sentimentale di Carlo che si troverà ancora a fare i conti con le conseguenze del finale della prima stagione con la sua Cristina. A mettere i bastoni tra le ruote a Malik e Alba ci saranno l’affascinante specializzando Enea Chiesa (Eugenio Franceschini) e l’attraente psicologa Monica Porta (Claudia Vismara). Cos’altro succederà nella nuova stagione della fiction?

Ecco uno dei video promo della nuova stagione:

Nero a Metà 2 debutterà domani sera, 10 settembre, su Rai1 con i primi due episodi dei 12 previsti, per un totale di sei settimane.