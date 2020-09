James Lafferty di One Tree Hill sposa Alexandra Park di The Royals: una coppia a sorpresa per molti, visto che i due attori hanno gestito in modo estremamente riservato la loro relazione.

Ad annunciare le nozze è stato James Lafferty, volto di Nathan Scott di One Tree Hill per nove stagioni, con una tenera foto in cui l’attrice di Home ad Away lo abbraccia teneramente e mostra l’anello di fidanzamento appena ricevuto: “Ha detto sì“, ha commentato l’attore ufficializzando la proposta di matrimonio.

James Lafferty e Alexandra Park sono una coppia da diversi anni. Li unisce il fatto di aver lavorato con Mark Schwann, creatore di One Tree Hill e The Royals, oggi nel dimenticatoio dopo essere stato travolto da numerose accuse di molestie sessuali da parte di attrici e sceneggiatrici, tra cui figura proprio la Park.

I due attori si sono conosciuti nel 2015 sul set di The Royals, la serie su una fittizia famiglia reale inglese, quando Lafferty ha diretto la Park in un episodio della seconda stagione: l’attore è poi tornato a dirigere la serie anche nella terza stagione.

La prima foto della coppia è apparsa online solo nell’estate del 2018, sul profilo Instagram della Park. Fino a quel momento, in molti tra gli spettatori di The Royals avevano sperato in un’evoluzione romantica del suo rapporto di amicizia con la co-star Tom Austen, che nella serie interpretava la guardia del corpo innamorata della principessa inglese impersonata dalla Park.

The Royals è terminata nel 2018, quando le polemiche che hanno travolto il creatore e showrunner Mark Schwann hanno fatto sì che l’emittente E! non la rinnovasse per una quinta stagione, nonostante un finale decisamente aperto. La casa di produzione della serie non ha trovato altre emittenti disposte a salvare The Royals dalla cancellazione e i set usati per le riprese sono stati smantellati.