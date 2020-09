La battaglia a distanza tra iOS 14 e Android 11 è destinata a entrare a stretto giro nel vivo. I sistemi operativi di Apple e Android rinnoveranno il confronto con nuove feature destinate a prender vita sui telefoni di ultima generazione. O comunque su quelli anche meno recenti che verranno supportati dagli sviluppatori.

Se da un lato abbiamo però un Android 11 già bello lanciato, dall’altro è ancora nebulosa la situazione che riguarda iOS 14. Il sistema operativo destinato all’ambito mobile dei dispositivi statunitensi non ha ancora una data di rilascio effettiva. Anche se le ultime indiscrezioni, trapelate in rete nel corso delle ultime ore, permettono di nutrire un parziale ottimismo sotto questo punto di vista.

Per iOS 14 sarà settembre il mese della verità?

Le aspettative relative alla nuova edizione del sistema operativo sono legate in larga parte al rilascio dei nuovi terminali. E quando parliamo di nuovi melafonini, in questo periodo storico, il pensiero non può non andare in direzione di iPhone 12.

Latitano ancora conferme in merito alla presentazione di quest’ultimo, che non pare destinata ad avvenire in occasione dell’imminente evento del 15 settembre. Più probabile che il tutto si concretizzi nel mese di ottobre, con la release che quindi avverrebbe a stretto giro. Presumibilmente già nel mese di novembre, ottimizzando quindi i tempi anche per quanto concerne i preordini.

Quali sarebbero dunque i piani per iOS 14? Apple potrebbe decidere di dilatare le tempistiche del rilascio finale del suo sistema operativo. Si assisterebbe quindi a un arrivo “parziale” sui device, con i primi supportati che sarebbero quelli compatibili utilizzati finora per la fase di beta test. Per l’esordio “in massa” la finestra sarebbe quindi quella collegata alla messa in commercio della famiglia di device di iPhone 12.

Una diversificazione che potrebbe risultare utile anche sul fronte pratico. Questa nuova “fase” si può quindi inquadrare come un’ulteriore fase di test, utile a rintracciare criticità precedentemente sfuggite alle maglie dei controlli.

