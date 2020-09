Il nuovo singolo di Ligabue sta per arrivare, ma i primi stralci del brano sono offerti dal making of del videoclip che sarà dedicato a La Ragazza Dei Tuoi Sogni. Il video anticipa di qualche ora quella che sarà la presentazione ufficiale del brano alla RFC Arena di Campovolo nella data del 10 settembre.

Il grande spazio dedicato ai concerti dal vivo sarà inaugurato nel 2021, ma sarà Ligabue a dare la prima anteprima di quella che sarà la musica live che ci aspetta nel corso della prossima stagione. Il 12 settembre 2020, Ligabue avrebbe dovuto tenere il concerto celebrativo per i suoi primi 30 anni di carriera e che è stato rimandato al 2021. I biglietti sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati.

L’annuncio ufficiale dell’arrivo del nuovo singolo era stato dato proprio da Ligabue in occasione della sua ultima partecipazione ai Seat Music Awards, dopo l’interpretazione di Questa È La Mia Vita. L’artista aveva anche specificato che la presentazione del singolo si sarebbe tenuta a Campovolo.

La sua ultima prova discografica risale al 2019, anno in cui ha rilasciato il suo ultimo album Start. Il disco era stato anticipato dal singolo Luci D’America, seguito da Certe Donne Brillano che ha destinato al giorno della Festa della Donna. La musica dell’album era stata portata in tour attraverso i concerti che ha tenuto negli stadi in estate. Il tour non si è ripetuto nei palasport, così come era stato già annunciato dall’artista. Il tour era stato interrotto a causa dell’intervento alle corde vocali al quale ha dovuto sottoporsi per il trattamento di un edema.

Ligabue è tornato alla regia nel 2016 per Made In Italy, film nel quale ha diretto Stefano Accorsi per la seconda volta, insieme a Kasia Smutniak. La storia è tratta dal concept album che portalo stesso titolo del film.