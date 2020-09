Si definisce un’artista “perdente“, che non sarà mai “compresa” dal grande pubblico, eppure il suo prossimo album è uno dei più attesi dell’anno: Lana Del Rey avrebbe dovuto pubblicarlo il 5 settembre, un anno dopo il precedente, ma non lo ha ancora terminato.

Dopo il lockdown e qualche polemica di troppo che l’ha travolta sul web, nella prima intervista della fase promozionale di Chemtrails Over the Country Club, il suo settimo disco in studio, finalmente Lana Del Rey ha accennato a qualche dettaglio sul progetto, che potrebbe anche contenere una canzone molto distante dal suo stile onirico e retrò.

A Interview Magazine che le dedica la copertina, parlando col collaboratore di lunga data e produttore dei suoi ultimi album Jack Antonoff, Lana Del Rey ha parlato della sua immagine di artista alternativa e contro corrente, di come concepisca quest’annata complessa e sfidante il risultato di conflitti irrisolti nelle vite dei singoli come delle comunità, ma ha anche accennato al disco che avrebbe dovuto fare il suo debutto sul mercato internazionale all’inizio di questo mese. La pubblicazione è stata evidentemente rimandata a data da destinarsi, visto che non è stato rilasciato nemmeno un singolo che anticipi l’album, ma i lavori sono in corso (è stato appena girato il videoclip per il brano Let Me Love You Like a Woman).

Parlando dello stile che avrà il nuovo disco, il successore dell’apprezzatissimo Norman Fucking Rockwell, ha parlato di sonorità che potrebbero assomigliare al genere country e ha rivelato che un momento decisivo nella lavorazione del progetto è stato l’incisione di White Dress / Waitress, registrata con Jack Antonoff nello studio di Jim Henson.

Un’altra traccia che potrebbe essere aggiunta al disco è Dealer, una canzone che “mi fa urlare a squarciagola“, ha dichiarato la Del Rey, sottolineando come il pubblico sia più abituata a sentirla sussurrare che urlare, mentre la title track del disco parla delle sue “splendide amiche” e dei “bellissimi fratelli” che hanno rappresentato l’ispirazione per gran parte dell’album.

Proprio Dealer, secondo Lana Del Rey, potrebbe essere la canzone che completa la tracklist di Chemtrails Over the Country Club.

L’unica cosa che mi fa arrabbiare è che essere distratta dalla mia vita personale e dalla poesia non mi ha permesso di rendere questo disco perfetto aggiungendoci un’altra canzone. Al momento è molto buono, ma non so se è perfetto e questo mi irrita. Penso di dover aggiungere quella canzone, Dealer, che mi fa urlare a squarciagola. La gente non sa come sono quando urlo. E io urlo.

Di sicuro c’è che il disco non è ancora terminato e la tracklist non è ancora satura, ma l’attesa non sembra destinata ad essere troppo lunga: dal set del video che ha girato ai primi di settembre, Lana Del Rey ha assicurato che nuova musica arriverà “presto“.