Alta Fedeltà è stato un successo editoriale da oltre un milione di copie, poi un film con John Cusack, poi ancora un musical di Broadway e infine una serie tv – High Fidelity – su StarzPlay dal 10 settembre. In principio la notizia del reboot televisivo di un film anni ’90 ha sollevato più di un dubbio, spingendo la stampa a chiedersi se si sarebbe trattato dell’ennesimo show nostalgico messo insieme alla bell’e meglio in un’epoca di adattamenti forsennati.

Sia il film che il romanzo cui si ispira, infatti, raccontano la storia di un trentenne proprietario di un negozio di dischi frequentato perlopiù da ascoltatori selettivi e appassionati snob. Rob – questo il nome del protagonista – passa il tempo con i suoi dipendenti, alimentando ossessioni musicali dalle quali riesce a distrarsi soltanto nel momento in cui viene lasciato dalla fidanzata.

Questo duro colpo lo convince a rientrare in contatto con cinque ex fidanzate – tutte colpevoli di avergli spezzato il cuore –, ma è proprio da questi confronti che emergono i tratti più spiacevoli della sua personalità, i quali aiutano a comprendere come Rob sia stato almeno parzialmente responsabile del fallimento di ogni sua relazione precedente.

La High Fidelity di StarzPlay – commissionata da Hulu e disponibile negli Stati Uniti sulla stessa piattaforma – rovescia la prospettiva di un personaggio banale e prevedibile mettendo al centro della storia una donna di colore con simili difetti e idiosincrasie, e ottenendo così un risultato ben diverso, più sfaccettato, ricco e complesso. Fa spazio insomma a una categoria sempre più nutrita di personaggi femminili imperfetti e talvolta persino sgradevoli, ma di cui c’è estremo bisogno se si punta a una rappresentazione davvero onesta e variegata delle personalità femminili sullo schermo.

È proprio a causa della rarità di un simile esperimento – e di così buoni risultati – che stupisce la decisione di Hulu di staccarvi la spina dopo una sola stagione. La cancellazione di High Fidelity ha deluso in particolare Zoë Kravitz, che su Instragam ha commentato:

Voglio ringraziare la mia famiglia di High Fidelity. Grazie per tutto l’amore e il cuore che avete messo in questa serie. Ammiro profondamente tutti voi. E grazie a tutti quelli che ci hanno guardato, amato e sostenuto. #lasciarsifaschifo

Quella che agli appassionati della serie è parsa subito una mossa sbagliata da parte del network, ha ottenuto ancor più risonanza per via dei commenti social di Tessa Thompson e Lena Waithe. Mi mancherete tuuuuutti tantissimo, ha scritto Thompson. NOOOO!! È raro che io trovi delle serie che mi colpiscono genuinamente, e questa lo ha fatto. Ti ho già detto quanto ho amato questa serie, e quanto ancora la amo. Meritava decisamente un’altra stagione, ha aggiunto Waithe.

In risposta a questi commenti è arrivata la frecciatina di Zoë Kravitz: Non c’è problema. Se non altro possiamo goderci un’infinità di serie Hulu con donne di colore. Oh, aspetta un momento… Il riferimento, è evidente, va alla scarsa diversità etnica dei personaggi ritratti nelle serie originali Hulu, che pure abbracciano svariate minoranze e le relative storyline, dall’omosessualità di un adolescente in Love, Victor all’incidenza della religione musulmana nella vita di un millennial americano in Ramy.

In attesa di capire se il malcontesto del cast e dei fan possa spingere Hulu al dietrofront, il pubblico italiano può segnare in agenda il debutto di High Fidelity su Starzplay, fissato per il 10 settembre. Nel cast della serie figurano la stessa Zoë Kravitz (Rob), Jake Lacy (Clyde), Da’Vine Joy Randolph (Cherise), David H. Holmes (Simon), Kingsley Ben-Adir (Mac McCormack), Rainbow Sun Francks (Cameron), Nadine Malouf (Nikki Brooks), Edmund Donovan (Blake). Fra le guest star anche Debbie Harry e Jack Antonoff.

StarzPlay è una piattaforma accessibile su Apple TV+. È possibile attivare un periodo di prova gratuita di sette giorni, mentre il costo dell’abbondamento mensile è di 4,99 €.