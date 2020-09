L’attacco di Fedez contro una hater sovranista è secco, restituisce il cringe messo sul piatto da chi cerca di deligittimarlo e soprattutto ridicolizza il trigger ostentato per screditare la sua musica e la moglie Chiara Ferragni.

Il retroscena è quello della morte di Willy Monteiro Duarte, una tragedia che pulsa fortissimo anche in queste ore con tanti artisti e tanti personaggi che stanno spendendo le loro parole piene di dolore e solidarietà sui social. Tra questi c’è Chiara Ferragni, moglie di Fedez e imprenditrice, che in una delle stories su Instagram ha esternato un duro attacco contro la preoccupante persistenza dell’ideologia fascista sui social e tra gli italiani.

In realtà il messaggio della Ferragni riprende un post pubblicato su Instagram dall’account Spaghetti Politics ma, chi ignora questo dettaglio, si scaglia direttamente contro l’influencer. La reazione di una donna su Twitter ha scagliato un dardo contro la coppia più famosa di Instagram Italia, in particolare contro Fedez: la signora, in sostanza, risponde all’accusa della Ferragni contro il fascismo affermando che il rapper, invece, esalterebbe droga e violenza nei suoi testi.

“La Ferragni si erge a fine sociologa e trova, nel Fascismo, le cause dell’omicidio del povero Willy. E già, il degrado morale diffuso a piene mani ai giovani, da rapper come il tuo tanto amato Fedez, che esaltano droga, soldi e violenza nello loro canzoni… non c’entra nulla?“

Nella bio dell’accusatrice è chiaro il messaggio: “Dio, Patria e Famiglia” tanto sfoggiato dai sovranisti e dagli elettori di destra, e proprio su questo dettaglio si fonda la risposta di Fedez: “Mi vuole citare una canzone in cui incito alla droga?“, chiede il rapper prima della stoccata finale.

“Cambierei la bio in Dio, Patria e Fosforo” aggiunge Federico Lucia come sottile provocazione. I fan gli consigliano di ignorare, ma sappiamo che Fedez non è molto avvezzo al silenzio. Sono ore e giorni concitati. La tragedia di Colleferro, come ogni fatto di cronaca di un certo peso, ha fatto emergere tante personalità offrendo uno spaccato ben chiaro sulle varie scuole di pensiero che persistono in Italia.

La replica di Fedez contro una hater sovranista è quasi ironica, ma non troppo.