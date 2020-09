Il trailer di Dune (qui il video), il nuovo film diretto da Denis Villeneuve, è finalmente arrivato. Si tratta di uno tra i film più attesi in uscita durante i prossimi mesi. Ispirato alla prima parte del romanzo di Frank Herbert, Dune sbarcherà sul grande schermo a partire dal 18 dicembre 2020 (almeno negli Stati Uniti d’America).

https://youtu.be/n9xhJrPXop4

Denis Villeneuve – che ha già diretto Blade Runner 2049, Arrival e Sicario – ha ideato per Dune un’ambientazione quanto più simile all’originale idea dell’autore del romanzo, come possiamo vedere anche nel trailer stesso. Il filmato anticipa che il film sarà di forte impatto emozionale e visivo.

Il film è ambientato nell’anno 10191. Il Duca Leto Atreides accetta di gestire Arrakis, un pianeta deserto in cui è presente la Melange. Questa preziosa e rarissima sostanza offre alle persone un sovrumano livello di pensiero, allunga la vita e consente di viaggiare attraverso la “piegatura dello spazio”. Anche se il Duca è cosciente dei rischi, decide di portare la propria famiglia e i consiglieri in quel pianeta, riconosciuto anche come “Dune”. Il barone Arkonnen decide di distruggere la famiglia Atreides, lasciando in vita Paul, il figlio di Leto. Sarà proprio quest’ultimo a tentare di vendicare la propria famiglia.

Il cast e la regia di Dune

Il cast è composto da Timothée Chalamet, Oscar Isaac (Ex Machina e Star Wars: L’Ascesa Di Skywalker), Josh Brolin (Deadpool 2 e Avengers: Endgame), Javier Bardem, Jason Momoa (Aquaman, See e Il Trono Di Spade), Stellan Skarsgård, Zendaya (Euphoria e Spider-Man: Far From Home), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible 7), Dave Bautista (Guardiani della Galassia), Stephen McKinley Henderson (Lincoln) e Chang Chen (The Assassin).

Zendaya in Dune.

Dune è diretto da Denis Villeneuve, le musiche sono state composte da Hans Zimmer e la sceneggiatura è stata scritta dal regista, da Jon Spaihts e da Eric Roth. Si tratta della seconda trasposizione cinematografica del romanzo di Frank Herbert, dopo il film diretto nel 1984 da David Lynch. Quest’ultimo aveva precedentemente dichiarato di non avere nessun interesse per Dune di Denis Villeneuve.