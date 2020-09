Difficilmente si può ignorare la promozione WOW appena lanciata da NowTV, che propone l’acquisto di una mensilità dei pass Cinema e Entertainment al prezzo di 3 euro, in luogo dei 14,99 euro solitamente richiesti per la stessa combinazione. L’iniziativa si rivolge a tutti i nuovi clienti, aderirvi è semplicissimo: tutto quanto bisogna fare è atterrate su questa pagina, e procedere all’attivazione dell’offerta promozionale, che ricordiamo essere valida fino al 30 settembre. Tenete anche a mente che, una volta scaduto il mese, i rinnovi avranno un prezzo complessivo di 14,99 euro, cifra che corrisponde al prezzo intero dei pass Cinema e Entertainment.

Se non sarete interessati al rinnovo, dovrete procedere alla disattivazione con un margine di almeno 24 ore rispetto alla sua scadenza naturale (che scatterà a distanza di un mese esatto dalla data di attivazione dell’iniziativa promozionale). Il pacchetto che sta proponendo NowTV dà accesso ad oltre 1000 titoli cinematografici on demand, oltre che a tante stagioni complete di apprezzate serie TV (tra cui Gomorra e Il Trono di Spade), agli show di Sky (X Factor) ed ai vari documentari targati National Geographic, History e Sky Arte.

Vi ricordiamo che è possibile fruire dei contenuti di NowTV da smartTV tramite l’app dedicata, computer, smartphone, tablet, dongle come Google Chromecast, Vodafone TV, console di gioco e tramite il dispositivo proprietario NowTV Smart Stick. In fondo si sta parlando dell’Internet TV di Sky, che sappiamo essere una garanzia di qualità. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione (proveremo a rispondervi il prima possibile, anche e soprattutto nel caso in cui voleste informazioni più dettagliate circa il funzionamento della piattaforma se è la prima volta che la state utilizzando, o se siete putroppo incappati in qualche problema che non riuscite a risolvere da soli).