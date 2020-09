Non è ancora ufficiale, ma il Samsung Galaxy S20 Fan Edition ha fatto la propria fugace comparsa sul sito della divisione filippina del produttore asiatico (salvo poi essere rimosso poco tempo dopo), a dimostrazione che il lancio ufficiale non è affatto lontano. Ormai il design e alcune specifiche tecniche non sono più un mistero: le colorazioni in cui il Samsung Galaxy S20 Fan Edition si è mostrato sono due, vale a dire Cloud Navy e Cloud Lavendar (anche se dovrebbero essercene alcune altre, almeno stando agli ultimi rumors).

Come potete vedere dalle immagini in basso, il dispositivo si distingue per la presenza di un forellino posizionato al centro della superficie frontale per il collocamento della fotocamera anteriore, e per una tripla fotocamera posteriore, a conferma di quanto trapelate nelle ultime settimane. Il sito in questione fornisce dettagli anche sul product-code (SM-G780F), il taglio di storage da 128GB ed il supporto dualSIM. Vorremmo potervi dire di più anche relativamente al prezzo di vendita ed alla data di uscita, ma purtroppo tali informazioni non sono state condivise dal portale filippino del colosso di Seul.

In ogni caso, proprio ieri si era parlato in questo articolo del resto della scheda tecnica del Samsung Galaxy S20 Fan Edition, che dovrebbe includere uno schermo AMOLED con diagonale compresa tra i 6.4 ed i 6.5 pollici, un comparto fotografico posteriore con un sensore principale da 12MP, un ultra-wide da 12MP ed un teleobiettivo da 8MP, la certificazione IP68 contro acqua e polvere, una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida e la possibilità di vederlo equipaggiato a livello globale dal processore Snapdragon 865 (anche se l’idea dell’Exynos 990 per la versione internazionale resta ancora possibile). Ve lo eravate immaginato diverso il Samsung Galaxy S20 Fan Edition? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.