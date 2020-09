Alketa Vejsiu a Sanremo 2021 sembra già essere una certezza, almeno per il settimanale Chi in edicola in questi giorni. Sulle pagine di Chi si legge che la conduttrice albanese tornerà al Festival il prossimo anno con un ruolo tutto suo non ancora rivelato.

Alketa Vejsiu a Sanremo 2021 non affiancherà, dunque, il presentatore e direttore artistico della kermesse, Amadeus. Per Alketa si prevede uno spazio proprio, che la conduttrice potrà sfruttare a suo piacimento, all’interno di una delle 5 serate del Festival numero 71.

“La conduttrice albanese Alketa Vejsiu, presente lo scorso anno al Festival di Sanremo, sarà tra le presenze nel cast anche nella prossima edizione, con un ruolo tutto suo”, si legge sulle pagine del settimanale Chi che dà già la sua presenza per certa. Più che un’ipotesi, infatti, il giornale lancia l’indiscrezione con certezza anche se si attendono ancora comunicazioni ufficiali da parte della Rai.

Del resto, solo qualche giorno fa, per Amadeus il Festival avrebbe potuto essere posticipato ancora, a data da destinarsi. Il direttore artistico, però, è stato prontamente smentito dal direttore di rete, Coletta, che ha confermato la nuova edizione della kermesse canora e le relative date. Sanremo 2021 si terrà dal 2 al 6 marzo, in ritardo di circa un mese rispetto alle passate edizioni, ma non è destinato a slittare ulteriormente.

La macchina del Festival, del resto, è già in moto. La conferma di Amadeus alla direzione artistica, i lavori e le novità relative alla sezione Giovani e molto altro ha già preso forma.

Da qualche giorno si parla di co-conduttrici e di presenze femminili sul palco del Teatro Ariston. Emerge il nome di Chiara Ferragni – per ora solo un’ipotesi – e quello di Alketa Vejsiu – che invece potrebbe essere già una certezza.

Sul fronte uomini, Amadeus avrà al suo fianco Fiorello, dopo il successo degli interventi dello scorso anno.