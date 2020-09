Finisce un’epoca, per la famiglia Kardashian-Jenner. Al Passo con I Kardashian, uno dei reality più longevi nella storia della tv statunitense, chiude infatti dopo venti stagioni e un’ultima serie di episodi inediti, attesi al principio del 2021. È con il cuore pieno di tristezza che diciamo addio a Al Passo con I Kardashians, si legge in un comunicato firmato da Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner e Scott Disick.

Dopo 14 anni, venti stagioni, centinaia di episodi e svariati spin-off, abbiamo deciso tutti insieme di porre fine a questo viaggio molto speciale. Siamo immensamente grati a tutti voi che ci avete seguiti in questi anni nei momenti buoni, in quelli cattivi, nei giorni più tristi, in quelli più felici, fra le lacrime, le tante relazioni e i figli. Culleremo per sempre i meravigliosi ricordi e le tantissime persone che abbiamo incontrato nel corso del tempo, prosegue la nota.

Anche E!, il network sul quale il reality è andato in onda negli Stati Uniti, ha rilasciato un comunicato in cui celebra il successo della sua serie più popolare di sempre:

E! è stata la casa e la famiglia allargata dei Kardashian-Jenner per quelli che saranno 14 anni, durante i quali abbiamo seguito le vite di queste persone così stimolanti. Come per tutti voi, anche per noi è stato entusiasmante seguire i momenti intimi che la famiglia ha condiviso così coraggiosamente, offrendoci uno sguardo sulla loro vita quotidiana. Per noi è stato un privilegio assoluto e ne sentiremo profondamente la mancanza, ma rispettiamo la decisione della famiglia di vivere senza le nostre telecamere.

Al Passo con I Kardashian ha debuttato nel 2007 e regalato ai Kardashian-Jenner un’enorme popolarità internazionale, suggellandone poi il successo imprenditoriale nei settori più disparati, dalla cosmesi all’abbigliamento. Svariati membri della famiglia sono oggi fra i volti più facilmente riconosciuti al mondo ed è certo che, pur in mancanza di Al Passo con I Kardashian, le loro azioni continuino a restare di pubblico dominio grazie alla costante attenzione ricevuta dai tabloid.

Kim Kardashian-West, il membro della famiglia ad aver ottenuto il maggior seguito, ha dato l’addio al reality con una serie di post social, nei quali ha sottolineato come senza Al Passo con I Kardashian oggi la mia vita sarebbe diversa. Sono enormemente grata a chiunque abbia seguito e sostenuto me e la mia famiglia negli ultimi 14, incredibili anni. Questa serie ci ha resi ciò che siamo e sarò eternamente in debito nei confronti di chi ha contribuito a plasmare le nostre carriere e cambiare per sempre le nostre vite.