Domani 10 settembre sarà il grande giorno della presentazione dell’aggiornamento EMUI 11 per gli smartphone Huawei. Nel corso della tradizionale conferenza per gli sviluppatori del produttore cinese (HDC) saranno rivelati tutti i punti di forza essenziali per la rinnovata versione dell’interfaccia software. Proprio in queste ore, un nuovo teaser dell’evento evidenzia il focus sulla sicurezza dei dati personali di ogni utente che si affiderà alla nuova esperienza.

L’ultimo poster che accompagna l’ormai imminente lancio dell’EMUI 11 è quello visibile in apertura articolo. Come preannunciato, è la sicurezza il punto centrale su cui gli sviluppatori hanno posto la loro attenzione. L’immagine, inequivocabile, mostra chiaramente un lucchetto chiuso sul quale sono rappresentati i dati biometrici come quelli del volto e dell’impronta digitale. Un emblematico scudo campeggia nella stessa rappresentazione grafica: non ci sono dubbi, in effetti, sul fatto che gli esperti hanno pensato a nuove soluzioni per mettere al sicuro i dati di log-in (e dunque le password) ai vari servizi accessibili da un qualsiasi telefono Huawei. Allo stesso tempo, anche i dati personali salvati in memoria potranno godere di maggiore protezione rispetto a quanto attualmente possibile per EMUI 10.

La presentazione dell’interfaccia EMUI 10 si concretizzerà di certo domani 10 settembre ma per la relativa distribuzione dell’aggiornamento bisognerà attendere un po’ di tempo in più. Nel corso della conferenza HDC verrà fornito l’elenco esatto dei dispositivi beneficiari dell’aggiornamento e magari un calendario relativo alla pianificazione dei rilasci. Questi dovrebbero avvenire nel corso di tutto l’autunno e interessare per primi i top di gamma più recenti come i Huawei P40 ma anche i Mate 40.

Oltre che per l’aspetto sicurezza, EMUI 11 dovrebbe rappresentare un vero punto di svolta anche per l’esperienza multi-dispositivo delle funzioni. Proprio l’interfaccia dovrebbe garantire l’utilizzo simultaneo di più device contemporaneamente come nel caso della di uno smartphone, un tablet, uno smartwatch e non solo.