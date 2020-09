Woojin accusato di stupro, questo è il flusso di notizie che si rincorrono sui social. Secondo quanto raccontato di tweet in tweet l’ex membro della band k-pop Stray Kids avrebbe molestato sessualmente delle ragazze mentre girava di bar in bar. La storia è emersa anche sul forum Reddit ma è rafforzata da una fuga di notizie che vedrebbero il cantante coinvolto in una serie di episodi – più di uno – di cui gli stessi fan sarebbero a conoscenza dal mese di giugno.

Oggi la notizia è tornata all’attenzione social per via della replica pubblicata da Woojin, ma il tono delle sue parole ha fatto imbestialire la fanbase. La stessa fanbase racconta che una ragazza, in particolare, avrebbe raccontato senza svelare il nome di essere stata molestata da un individuo identificato come “idol” famoso anche per aver abbandonato un progetto.

L’indizio dell’abbandono del gruppo ha portato i fan del k-pop a indicare Woojin come il molestatore seriale, dal momento che Woojin ha abbandonato gli Stray Kids nel 2019 per motivazioni non specificate durante le fasi di lavorazione del disco Clè: Levanter, settimo EP pubblicato dalla boyband.

Gli Stray Kids, noti anche come SKZ, sono una formazione sud coreana nata a Seoul dalla corrente k-pop di cui i BTS sono i principali rappresentanti. I fan più avvelenati fanno notare che da giugno Woojin, accusato di stupro, non aveva ancora proferito parola mentre in queste ore il cantante, dai suoi canali social ufficiali, ha pubblicato la replica per poi annunciare di essere prossimo a un nuovo progetto: “Non dice nulla per mesi, poi si presenta per smentire e annunciare la novità”.

“Ciao, sono Kim Woo Jin. Ne ho passate tante oggi, quindi… sto postando un messaggio per far sapere ai fan cosa sta succedendo. Qualcuno ha divulgato alcune strane voci su Twitter e ha eliminato i propri account. Qualcuno che non ho mai incontrato, né sono mai stato nei posti citati. I fan devono essere rimasti perplessi. Non è vero niente, quindi non preoccupatevi più di tanto. Inoltre, di recente ho firmato un contratto con un’azienda e mi sto preparando duramente per un’attività da solista. Non preoccupatevi perché l’azienda agirà contro la persona che diffonde informazioni false“.

Per il momento la stampa internazionale non riporta la notizia. Secondo Woojin, accusato di stupro, si è trattato di rumors messi in rete da account fake che ora sono spariti dalla rete dopo averlo diffamato.