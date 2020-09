Le promozioni in casa Honor non finiscono mai: adesso è il turno della ‘Back to School‘, con vendite effettive a partire al 14 settembre (sul sito HiHonor.it troverete il conto alla rovescia così da avere sempre a disposizione un promemoria sull’inizio dell’evento). L’iniziativa prevede tante offerte sulle più varie categorie. Le proposte ben si sposano col momento, visto che ormai il ritorno a scuola non dovrebbe poi essere così lontano (emergenza sanitaria permettendo, dal momento che i contagi stanno continuando ad aumentare).

L’iniziativa ‘Back to School’ non è l’unica cosa da tenere in considerazione in questo momento visto che l’aggiornamento del sito mette in risalto anche l’integrazione degli articoli appartenenti alla categoria ‘smart life’. Inoltre, va ribadito che i nuovo iscritti potranno ottenere un codice sconto dal valore di 10 euro da poter spendere sull’acquisto del nuovo Honor Watch GS Pro a partire dalle ore 10 del 14 settembre, e uno di 5 euro valido su Honor Watch ES (dalle ore 10 del 21 settembre). Tra le varie offerte disponibili nell’ambito dell’iniziativa promozionale ‘Back to School’ di Honor ritroviamo Honor 20 + Honor Router 3 a 299,90 euro, Honor 9X Pro + Watch Magic a 279,90 euro e Honor 10 Lite a 149,90 euro.

Volete prepararvi meglio in vista del 14 settembre? Allora probabilmente è il caso che diate un’occhiata alla pagina della promozione, disponibile a questo indirizzo nella sezione dedicata del sito HiHonor.com. Speriamo di avervi fatto cosa gradita nel portare alla vostra attenzione le prossime intenzioni di casa Honor, che questa volta hanno come motivo della campagna il tanto atteso ritorno a scuola dei bambini e ragazzi italiani (sappiamo quanto importante possa essere la tecnologia nel processo di apprendimento: magari è il caso di investire in un nuovo prodotto approfittando delle offerte del produttore cinese). Vi ritenete soddisfatti delle proposte? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.