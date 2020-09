C’è un piede gigante sotto casa di Fedez che ha tutta l’aria di essere il basamento di una statua o di essere un’installazione artistica. Il rapper si è affacciato dalla sua abitazione milanese e ha ripreso l’opera, e non è mancato all’appuntamento con l’ironia.

Oggetto dello sfottò è proprio sua moglie, Chiara Ferragni, che lui stesso cita nelle stories su Instagram: “Questo è un omaggio alla Ferry”, come è solito chiamare scherzosamente la sua dolce metà. I piedi di Chiara Ferragni, infatti, sono stati spesso motivo di body shaming nei confronti dell’influencer più famosa dei social italiani. Secondo il popolino del web sarebbero “lunghi e strani” e a più riprese Federico Lucia – nome all’anagrafe di Fedez – è intervenuto per difenderla: “Sono piedi normali e bellissimi”.

Tuttavia lo spazio per una battuta innocente c’è ancora: per questo la comparsa di un piede gigante sotto casa di Fedez è diventato oggetto di battuta da parte dello stesso rapper che ha subito collegato l’opera alla moglie.

La coppia ha recentemente festeggiato i primi due anni di matrimonio e il rapper ha ricordato quell’1 settembre 2018 quando i Ferragnez si dissero “sì” in quel di Noto in una cerimonia che era diventata anche un evento social. Dal loro amore è nato il piccolo Leone che oggi è la mascotte della loro inarrestabile vita social.

Ancora, Fedez ha annunciato che entro la fine del 2020 ascolteremo nuova musica. Durante le vacanze in Sardegna, infatti, il rapper è stato in uno studio di Cagliari per lavorare su materiale inedito, ma ancora non è dato sapere avremo un nuovo album o un nuovo singolo.

La scultura del piede gigante sotto casa di Fedez, comparsa quasi all’improvviso, è stata fotografata da tanti fan che al rapper hanno inviato lo scatto che ha portato Federico Lucia a rilanciare l’ironia sui piedi della moglie.