Un nuovo album di Elettra Lamborghini dopo il matrimonio con Afrojack. Ad annunciarlo è la diva di Musica (E Il Resto Scompare) sembra pronta a tornare in pista già subito dopo le nozze con il suo fidanzato, che avranno luogo il 26 settembre prossimo con l’organizzazione di Enzo Miccio.

Un periodo carico di impegni, per l’artista bolognese, che ha dichiarato di essere particolarmente affaticata e divisa tra gli impegni televisivi e i lavori per la concezione del nuovo album, mentre il matrimonio con Afrojack è ormai alle porte.

L’artista ha già festeggiato il suo addio al nubilato che ha reso completamente Covid free attraverso i tamponi effettuati su tutti i presenti. La festa si è tenuta a Capri ed è durata tre giorni: queste ultime settimane saranno quindi completamente dedicate al matrimonio, al quale seguiranno una serie di impegni lavorativi.

Il 2020 è stato anche l’anno del debutto al Festival di Sanremo, al quale ha partecipato con il brano Musica (E Il Resto Scompare). Il singolo è entrato a far parte della versione estesa di Twerking Queen, che ha rilasciato come album di debutto dopo l’incredibile successo di Pem Pem.

Gli eventi dal vivo sono stati rimandati a causa del perdurare dell’emergenza Coronavirus, in particolare quelli degli ultimi tempi e che ha tenuto nel corso dell’incremento dei contagi agostani. Tutti i concerti sono stati annullati per mettere in sicurezza i lavoratori ma anche il pubblico, poiché non era assicurato il rispetto delle normative anti-Covid.I suoi ultimi eventi hanno generato una serie di polemiche che hanno reso necessario l’annullamento di tutti gli eventi.

La carriera di Elettra Lamborghini è iniziata in televisione, dove è tornata anche nel 2019 come giudice dell’ultima edizione di The Voice Of Italy. L’artista è tornata in radio con La Isla, in duetto con Giusy Ferreri. Il brano di Takagi e Ketra ha appena raggiunto la certificazione Oro.