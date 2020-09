L’Audiolibro di Morgan ha un data d’uscita. Da tempo Marco Castoldi aveva rivelato di essere al lavoro su qualcosa di nuovo. Da una parte stuzzicava i fan con contenuti estratti dal suo archivio, indizi molto timidi e leggeri pubblicati sui social e tributi pubblicati senza preavviso sui suoi canali. Oggi l’attesa è finita: ascolteremo nuova musica del cantautore e potremo anche sentire la sua voce impegnata in racconti e aneddoti, oltre agli immancabili tributi ai grandi artisti.

L’Audiolibro di Morgan uscirà l’8 ottobre e sarà disponibile nei formati mp3 compressi in un cartella zippata o su supporto fisico in compact disc. Non si hanno notizie sulle release in streaming. Come lo stesso Castoldi annuncia, dunque, nella nuova opera – la prima in studio dopo Italian Songbook Volume 2 (2013) – ascolteremo del materiale inedito, troveremo alcuni racconti e anche rivisitazioni di grandi brani del passato degli artisti più amati dal cantautore.

Non mancheranno, infatti, riferimenti ai Duran Duran, ai Depeche Mode, a Fabrizio De André e ai Gufi. Fedele all’assaggio offertoci dagli estratti da MorganDoc, troveremo anche rielaborazioni in chiave contemporanea di Bach. L’intento è quello di offrire un’opera innovativa, un mini spazio di divulgazione che da anni è la missione di Morgan.

Proprio le intenzioni e le esperienze di Castoldi hanno motivato un gruppo di fan a lanciare una petizione su Change.org per chiedere alla Rai di affidargli la conduzione di un programma di approfondimento musicale. Morgan ha ringraziato i suoi follower e ha aderito alla raccolta firme, rilanciandola sui suoi canali.

Per molti estimatori solo lui sarebbe in grado di fare divulgazione musicale in televisione. Non avendo ancora uno spazio televisivo, nel frattempo, avremo l’Audiolibro di Morgan come nuova feritoia sull’universo dello storico frontman dei Bluvertigo, che con la sua passione mai nascosta verso l’arte ha spesso creato polemiche e dibattiti con colleghi e politici.