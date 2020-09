La storia tra Zendaya e Jacob Elordi sembra essere arrivata al capolinea. Dopo circa un anno di unione, la coppia d’oro della serie Euphoria si è lasciata.

La notizia non è ancora ufficiale, ma la solita fonte anonima ha rivelato a E! Online che l’attore si sta frequentando con Kaia Gerber, figlia dell’ex modella Cindy Crawford. A confermare i rumours, uno scatto che ritrae i due a cena insieme. Un insider ha dichiarato a E! che al momento la presunta coppia preferisce non affrettare le cose, ma è chiaro che ci sia un interesse reciproco. Jacob e Kaia avrebbero amici in comune e già in passato sarebbero usciti insieme.

In Euphoria, Jacob Elordi interpreta il quarterback Nate Jacobs, un ragazzo con evidenti problemi nel gestire la rabbia, mentre Rue è la protagonista, nonché voce narrante della serie, un’adolescente tormentata che cerca di disintossicarsi.

E Zendaya? L’attrice ed ex stellina di Disney Channel si gode il momento. Dopo la candidatura agli Emmy per Euphoria, si prepara a debuttare nel nuovo adattamento di Dune al cinema, dove recita al fianco di Timothée Chalamet. I fan di Euphoria, però, dovranno attendere un bel po’ prima di vedere la seconda stagione della serie, confermata da HBO diversi mesi fa. Per allietare l’attesa, Zendaya ha dichiarato che potrebbe esserci un episodio “ponte”, una sorta di contenuto extra dove rivedremo i protagonisti dell’acclamata serie tv. Non è dato sapere quando potremo vederlo, vista l’attuale situazione sanitaria con la pandemia di Covid-19.

Zendaya e Jacob Elordi hanno sempre mantenuto la loro relazione lontana da occhi indiscreti. Le prime conferme sulla storia sono giunte lo scorso anno, quando i due erano stati avvistati in vacanza insieme in Grecia. Una fonte a E! aveva dichiarato: “Hanno iniziato a vedersi come amici intimi, ma terminato Euphoria, hanno cominciato una relazione. Sono stati inseparabili dalla scorsa estate, e si sono frequentati tra un progetto e l’altro. Jacob ha incontrato la famiglia di Zendaya e tutti lo adorano. Si divertono molto insieme e hanno tante cose in comune.” I diretti interessati, però, come avviene nel mondo dello showbiz, hanno sempre negato tutto.