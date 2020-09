Tommaso Paradiso e Thegiornalisti hanno fatto pace? L’ultimo post di Marco Rissa suggerisce una possibile riconciliazione con l’ex leader, che è appena tornato in radio con il singolo Ricordami.

L’occasione si è presentata per l’anniversario del concerto al Circo Massimo che hanno tenuto come ultimo del gruppo. Dopo l’evento, Tommaso Paradiso ha deciso di lasciare il gruppo e intraprendere la carriera da solista, attraverso il primo singolo Non Avere Paura.

Scrive Marco Rissa:

“Un anno dopo. Per festeggiare l’amicizia che non si è mai spenta e il coronamento di un sogno grande come il Circo Massimo”

Le sue parole hanno ricevuto diversi like, compreso quello di Tommaso Paradiso che sembrava essersi allontanato definitivamente dal gruppo quando ha deciso di lasciare il progetto per dedicarsi a quello da solista. La rottura era stata traumatica, con i due Marco che si erano detti meravigliati della scelta di Tommaso Paradiso di lasciare il gruppo, giunta come un fulmine a ciel sereno dopo il grande concerto a Circo Massimo, di cui hanno appena festeggiato l’anniversario.

Del progetto dei Thegiornalisti sopravvive solo l’amicizia. Sembra che il progetto di mantenere in piedi il gruppo sia definitivamente naufragato, con Tommaso Paradiso che è lanciato nella sua carriera da solista con un disco in uscita nel corso della prossima primavera. I concerti avrebbero dovuto tenersi nel 2020, ma sono stati rimandati al 2021 a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Il 2020 si concluderà, probabilmente, con l’assenza totale di concerti.

Il primo singolo rilasciato come solista, Non Avere Paura, è diventato anche la colonna sonora di Baby 2, in onda su Netflix nel 2019. Al primo brano è seguito I Nostri Anni e Ma Lo Vuoi Capire? che ha pubblicato in periodo di quarantena. L’album è stato rimandato alla primavera 2021, così da essere pubblicato a ridosso del tour che terrà in tutti i maggiori palasport italiani.