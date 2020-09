Ci sono importanti indicazioni che dobbiamo prendere in esame questo martedì per quanto concerne il Samsung Galaxy S9. Lo smartphone dovrebbe rientrare nel discorso relativo all’aggiornamento con One UI 2.5, visto che a due abbondanti di distanza dall’esordio sul mercato il device pare destinato ad essere compatibile con il pacchetto software. Ora, però, tocca concentrarsi sulla patch di settembre, che almeno sulla carta ha il compito di assicurare migliori standard di autonomia, dopo quello che vi abbiamo riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine.

Le aspettative sul Samsung Galaxy S9 con l’aggiornamento di settembre

In particolare, l’aggiornamento di settembre al momento ci offre pochi spunti ufficiali, non essendo ancora disponibile qui in Italia, ma il fatto stesso che il produttore coreano abbia avviato subito la sua distribuzione in alcuni Paesi europei è già di suo un indizio. Di solito, infatti, questi rollout accelerati per smartphone non più di ultimo grido, come nel caso dello stesso Samsung Galaxy S9, indicano la volontà di risolvere qualche problema in sospeso, oltre ovviamente a migliorare gli standard di sicurezza del device.

Secondo le indicazioni fornite da Sammobile, per ora è impossibile determinare l’impatto che l’aggiornamento di settembre avrà sulla durata della batteria per il Samsung Galaxy S9. L’unica certezza è che si debba attendere ancora un po’ prima di imbattersi in One UI 2.5. In questo senso, dal colosso asiatico non sono mai giunte indicazioni sulle tempistiche, ma forse già dal prossimo mese ne sapremo qualcosa di più sotto questo punto di vista.

Nei prossimi giorni, con le prime apparizioni del pacchetto software in Italia, sapremo se l’aggiornamento di settembre sarà in grado o meno di migliorare la durata della batteria per il Samsung Galaxy S9. A voi come sta andando lo smartphone da un po’ di tempo a questa parte?