Non smette mai di innovare Xiaomi, questa volta sfornando un brevetto la cui tecnologia potrebbe anche trovare realizzazione nel suo prossimo smartphone. Come riportato da ‘nl.letsgodigital.org‘, la richiesta era stata presentata alla fine dell’anno scorso in relazione ad un device provvisto di due fotocamere a scomparsa, da poter utilizzare sia per gli scatti frontali che per quelli posteriori. Lo smartphone Xiaomi in esame dovrebbe essere contraddistinto da un display piatto con cornici laterali assai sottili, due fotocamera pop-up posizionate in obliquo nella parte sovrastante della scocca e con tiratori che guardano in avanti e sul retro (complessivamente i sensori sono quattro), ed un flash LED collocato sulla scocca posteriore.

Sul versante destro dello smartphone Xiaomi dovrebbero trovare posto dei tasti fisici (dedicati con ogni probabilità alla regolazione del volume ed all’opzione di accensione/spegnimento), mentre in basso sarebbe inclusa una porta USB-C, insieme ad un doppio altoparlante. Una soluzione che merita di essere tenuta in gran considerazione, dal momento che consentirebbe al produttore cinese di poter sfornare smartphone full-screen in assoluta scioltezza.

Non sappiamo dirvi se, in realtà, uno smartphone Xiaomi di questo genere prenderà mai forma a partire dai dettami inclusi nel brevetto di cui sopra, ma francamente, dal canto nostro, speriamo proprio sia così (per quanto elaborata possa sembrare la soluzione potrebbe davvero mettere d’accordo tutti, produttore e consumatori). Il brevetto è stato depositato nel frattempo, adesso tutta sta nel capire cosa deciderà di fare Xiaomi a riguardo (lo scopriremo nei prossimi mesi, magari entro la fine dell’anno se siamo fortunati). Non è il caso di sbilanciarci oltre, anche se poi non si sta parlando di semplici indiscrezioni dal momento che il brevetto è stato per davvero depositato. Voi cosa pensate di una tecnologia di questo tipo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.