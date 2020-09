Power Book 2: Ghost – il primo dei quattro spin-off del Powerverse – ha preso il via su StarzPlay in contemporanea Usa, con un episodio a settimana a partire dal 6 settembre. La nuova creatura di Courtney Kemp mantiene un legame così saldo con la serie principale da costituirne un’ideale prosecuzione, come molti critici hanno rilevato al debutto dell’episodio pilota sul network statunitense Starz.

Power Book 2: Ghost osserva infatti le immediate conseguenze degli eventi del finale di Power 6. Tasha (Naturi Naughton) si assume la responsabilità dell’omicidio di Ghost, mentre Tariq (Michael Rainey Jr.) si prepara a iniziare un nuovo capitolo della sua vita e rifiuta di compiere l’unica azione che potrebbe scagionare la madre: confessare di esser stato lui a uccidere il padre (Omari Hardwick).

I suoi tentativi di salvare Tasha da un’ingiusta condanna sono perlopiù vacui e inconcludenti, e non sono questi sforzi a poterne fare l’eroe senza macchia della storia. È dalle azioni dell’arrogante Tariq, infatti, che dipende la morte della star della serie, ed è sulle ricadute di questo cataclismico sconvolgimento che Power Book 2: Ghost intende soffermarsi negli episodi della sua prima stagione.

[Power Book 2: Ghost] è uno spin-off, non la nuova stagione di Power, perché ho pensato che se avessi tentato di proporre al pubblico dei nuovi episodi di Power senza Ghost sarebbe mancato qualcosa, dato che il suo percorso si era concluso ha spiegato Courtney Kemp a TVLine. Non so dire se rivedremo o meno quel personaggio, ma non continueremo a raccontare la sua storia, a seguirne il percorso giorno per giorno come abbiamo fatto in Power.

La prima stagione di Power Book 2: Ghost ruota piuttosto attorno a un diverso nucleo di personaggi, alcuni dei quali reintrodotti dalla serie originale. C’è anzitutto Tariq St. Patrick, in questo primo spin-off fresca matricola all’Università di Stansfield. Ciò che lo aspetta non è però la tipica vita dello studente alle prese con le prime libertà di un post-adolescente. È tutto molto difficile per Tariq, ha rivelato Michael Rainey Jr. a TVLine. Deve metabolizzare tutto quello che gli è successo, crescere e assumersi le sue responsabilità. Ma adesso la serie ha un’energia molto diversa, ora Tariq è uno studente, si circonda di persone della sua età, lui stesso appare più giovanile.

Tasha St. Patrick deve fare i conti una situazione del tutto imprevista, secondo Naturi Naughton. È completamente f****ta, ma almeno non è morta. Angela è morta, LaKeisha è morta… per Tasha c’è ancora modo di ricominciare. La sua luce rischia di essere oscurata dalla scintillante Monet Tejada, interpretata da Mary J. Blige, un personaggio misterioso ma il cui potere cresce con il trascorrere degli episodi. 50 Cents, produttore della serie, ne ha paragonato il carisma e la pericolosità a quelli di Ghost e Tommy.

In Power Book 2: Ghost c’è spazio anche per Cooper Saxe (Shane Johnson) e Caridad Carrie Milgram (Melanie Libud), professoressa all’Università di Stansfield che nonostante l’apparente, disinteressata gentilezza nasconde più di un segreto. Il primo spin-off del Powerverse introduce infine Davis Maclean, interpretato da Method Man. È un uomo molto intelligente e motivato che ha bisogno di un conflitto, dice di lui il rapper. Non si accontenta di vincere, ma vuole anche dimostrare qualcosa, quindi nel momento in cui si ritrova immerso nel mondo dei St. Patrick, coi loro tumulti, la disperazione, la morte, il caos e le droghe, si concentra su un unico obiettivo: avere la meglio.

Power Book 2: Ghost è disponibile su StarzPlay, piattaforma accessibile su Apple TV+. È possibile attivare un periodo di prova gratuita di sette giorni, mentre il costo dell’abbondamento mensile è di 4,99 €.