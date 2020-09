Per gli appassionati di tecnologia e di hi-tech più in generale, MediaWorld ha sempre rappresentato una catena piuttosto fidata. E che molto spesso permette di lanciarsi nel mondo dell’elettronica di consumo approfittando di offerte e sconti assai golosi, che consentono a tutti i potenziali acquirenti di portarsi a casa diversi prodotti ad un prezzo particolarmente vantaggioso. E naturalmente più basso rispetto a quello tradizionale di listino.

Non a caso anche in data odierna, 8 settembre 2020, da MediaWorld è possibile rintracciare alcune offerte assai golose, valide soltanto per oggi e che come sempre scadranno alle 23:59 sia sul sito ufficiale dell’azienda – per chi preferisce acquistare in eCommerce – sia nei tanti punti di vendita distribuiti su tutto il territorio italiano. I prodotti a sconto sono tantissimi, e toccano diversi ambiti tecnologici. Prima di tutto, troviamo ad esempio lo Xiaomi Redmi Note 9 da 64 gigabyte, brandizzato WindTre e nelle colorazioni Purple e Grey, prezzato a soli 149,99 euro. Restando nell’ambito degli smartphone, in listino troviamo anche il Motorola Moto G8 allo stesso prezzo, affiancato dall’Oppo A9 2020 nella colorazione Space Purple e Marine Green, scontato a 189,99 euro.

Sempre per oggi, MediaWorld va a mettere in saldo il TV LG 65NAN0866NA da 65 pollici NanoCell, proposto al prezzo speciale di 1399 euro e ottimo per chi è alla ricerca di un dispositivo adatto anche a gaming su console. Il televisore LG 43UM7050PLF da 43 pollici costa invece 299,99 euro, mentre il TV LCD Sony LCD43 da 43 pollici può essere vostro sborsando 379 euro. Per coloro che sono interessati ai monitor, invece, l’Acer HA270ABI da 27 pollici può essere portato a casa a 144,99 euro. A chiudere, ricordiamo che MediaWorld garantisce la consegna gratuita su tutti, e la possibilità di effettuare i pagamenti a rate con tasso zero. Cosa ne dite, approfitterete delle nuove offerte lampo? Cosa avete deciso di acquistare? Fatecelo sapere nella sezione commenti poco più in basso in questo stesso articolo.