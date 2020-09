Un segnale chiaro e forte per l’uscita dell’iPhone 12 è alla portata del social Twitter? Un indizio inconfutabile che qualcosa bolla finalmente in pentola proviene dall’hashtag Appleevent che, se digitato sul social, darebbe proprio vita a un effetto particolare, ossia la comparsa del logo Apple.

Di certo non se ne sono accorti ancora tutti o almeno non la totalità degli utenti Twitter. In effetti, proprio oggi 8 settembre, digitando l’hashtag Appleevent sul social dei cinguettii, in automatico, compare il simbolo della mela morsicata dell’azienda di Cupertino. Di solito un simile effetto, per hashtag sponsorizzati e non, compare solo quando si è in prossimità proprio di un evento o almeno del suo annuncio. Quest’ultimo caso sarebbe appunto quello della prossima generazione di melafonini, in ritardo quest’anno rispetto alla solita tabella di marcia (per ovvi motivi legati alla pandemia Covid-19).

Non ci sono ancora notizie certe sulla data esatta di uscita dell’iPhone 12 ma queste potrebbero giungere davvero in pochissime ore. D’altronde, già la giornata di ieri 7 settembre (secondo alcune anticipazioni) sarebbe dovuta essere quella decisiva per conoscere l’appuntamento organizzato da Tim Cook e da tutto il suo team. Ora proprio l’hashtag #Appleevent qui segnalato sarebbe “nato” oggi per essere valido fino al prossimo 28 settembre, come fa notare anche MacRumors.

Proprio il giorno 28 settembre già citato potrebbe essere il momento pianificato per il lancio dei successori dell’iPhone 11 ma attendiamo naturalmente l’ufficialità della comunicazione. Per quanto riguarda le vendite poi, prendendo spunto dal recente passato, dovrebbe essere necessario attendere qualche settimana in più e le vendite non arriverebbero prima del mese di ottobre.

Dopo tanta suspance, la speranza è che la stessa Apple dica finalmente la sua, ufficializzando il suo programma per l’evento di uscita dell’iPhone 12. Quest’ultimo dovrebbe essere comunque virtuale e non in presenza a Cupertino o altrove per evitare assembramenti in piena pandemia Covid-19.