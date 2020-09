Cosa si nasconde nel passato dell’infermiera Mildred Ratched, uno dei personaggi più memorabili nella storia recente del cinema? È la domanda cui prova a dare risposta la serie tv Ratched, su Netflix dal 18 settembre con otto episodi da un’ora ciascuno. Creata da Evan Romansky, sviluppata e sceneggiata da Ryan Murphy e Ian Brennan, la serie si mostra in un nuovo, criptico trailer, in cui agli spunti offerti dai precedenti materiali promozionali si aggiunge un ulteriore sguardo al microcosmo del Lucia State Hospital.

È fra le mura di questo ospedale psichiatrico all’avanguardia – in cui per la prima volta la lobotomia è sperimentata per curare le condizioni più disparate – che si snodano le vicende dell’infermiera Mildred Ratched (Sarah Paulson) e dei pazienti cui intende dar prova di un vero senso di umana pietà. La sua missione, ben più opaca e indecifrabile di quanto gli stessi pazienti e i colleghi possano immaginare, ne traccia il percorso personale mostrando una donna dall’apparenza inappuntabile, e che però cova sentimenti oscuri e inammissibili, prova che i mostri possono non solo nascere, ma anche essere creati.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale La nostra Fire TV Stick più venduta, ora con il telecomando vocale...

I dispositivi Fire TV Stick hanno molto più spazio di archiviazione...

Il nuovo trailer di Ratched su Netflix offre poi uno sguardo sugli interpreti principali di un cast ricco di volti noti, fra collaboratori abituali di Ryan Murphy e nuovi innesti. Si presentano al pubblico Cynthia Nison (Gwendolyn Briggs, addetta alla comunicazione del governatore della California), Judy Davis (l’infermiera Betsy Bucket), Sharon Stone (la ricca ed eccentrica Lenore Osgood), Jon Jon Briones (il dottor Richard Hanover), Finn Wittrock (Edmund Tolleson), Charlie Carver (l’inserviente Huck), Corey Stoll (Charles Wainwright), oltre ad Alice Englert (l’infermiera Dolly), Amanda Plummer (Louise), Sophie Okonedo (Charlotte Wells), Brandon Flynn (Henry Osgood), Vincent D’Onofrio (il governatore George Wilburn).

Le origini di un personaggio iconico sono racchiuse negli otto episodi di Ratched, su Netflix dal 18 settembre. Questo il link al trailer della serie.