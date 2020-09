Motta e Carolina Crescentini a Venezia in total Gucci. I due festeggiano il loro primo anniversario di matrimonio alla mostra del cinema di Venezia, sfilando sul Red Carpet per i flash dei fotografi accreditati.

Le foto condivise sui social dalla Crescentini la mostrano nei suoi outfit scelti accuratamente per l’apparizione sul tappeto rosso della mostra d’arte cinematografica attualmente in corso a Venezia. L’attrice ha sfilato sul Red Carpet con il marito cantante, Motta, entrambi in abiti firmati Gucci.

Per i due è anche l’occasione per festeggiare il primo anno di matrimonio. 12 mesi fa, infatti, si sposavano in Toscana diventando marito e moglie con nozze segretissime, aperte solo ad una ristretta cerchia di invitati tra amici e parenti.

Un matrimonio in stile boho chic del quale sono emerse immediatamente le foto in rete, celebrato nella campagna toscana tra fiori e paesaggi bucolici. Gli ospiti sedevano su balle di fieno confezionate per l’occasione tra coroncine di fiori e musica, il tutto ben lontano dai riflettori. Il matrimonio veniva celebrato nella giornata del 7 settembre in provincia di Grosseto, e anche in quell’occasione a vestire gli sposi fu Gucci con due abiti total white.

Entusiasti e innamorati, i due avevano condiviso i primi scatti in rete, felici del loro grande passo appena compiuto. In questi giorni festeggiano un anno da quel momento. Ieri, 7 settembre, per Carolina Crescentini e Motta erano trascorsi esattamente 12 mesi dal “sì” che ha cambiato le loro vite rendendoli moglie e marito.

Per il primo anniversario di matrimonio, i due non si sono concessi vacanze in paradisi esteri ma un paio di giorni alla mostra del cinema di Venezia, per impegni lavorativi.