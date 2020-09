Liev Schreiber, conosciuto anche per il suo ruolo nel film Il Caso Spotlight, presterà il volto al protagonista della trasposizione cinematografica del libro Di Là Dal Fiume E Tra Gli Alberi, un romanzo scritto da Ernest Hemingway nel 1950.

Oltre a Schreiber, nel lungometraggio ambientato nella meravigliosa Venezia appariranno diversi attori italiani, tra cui Laura Morante, Matilda De Angelis e Giancarlo Giannini. Di Là Dal Fiume E Tra Gli Alberi sarà diretto da Paula Ortiz, mentre Peter Flannery si occuperà della sceneggiatura.

Il romanzo racconta la storia di un ufficiale americano che, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, si trova in servizio in Italia. Un giorno, il militare scopre di essere affetto da una malattia in fase terminale. L’uomo decide quindi di viaggiare nelle meraviglie di Venezia. I suoi piani iniziano però ben presto a svanire, fino a quando l’ufficiale non incontra una giovane contessa che stravolge la sua vita.

I personaggi di questo romanzo semi-autobiografico sono ispirati ad alcune persone che Ernest Hemingway – Premio Nobel per la letteratura nel 1954 – incontrò realmente. Il protagonista rappresenta il colonnello Buck Lanham, un amico dello scrittore statunitense. La giovane contessa è invece ispirata alla figlia di un aristocratico. I lavori per il film dovrebbero iniziare il mese prossimo a Venezia, come confermato da Deadline.

Liev Schreiber – con 6 candidature ai Golden Globe – è un attore molto conosciuto dal pubblico, grazie ai ruoli nella serie televisiva Ray Donovan e nei film Un Giorno Di Pioggia A New York (di Woody Allen), The Bleeder, Il Caso Spotlight, La Grande Partita, nella saga di Scream e in X-Men. L’attore tornerà sul grande schermo in The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, il prossimo film di Wes Anderson.