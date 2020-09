In un’estate insolitamente lenta e avara di grandi novità, la riscoperta dei cult della tv è la più entusiasmante fra le alternative possibili. Dopo Mad Men, The Handmaid’s Tale e The Americans – rinviata a ottobre a causa di problemi tecnici –, per Amazon è ora di proporre le tre stagioni di Fargo, su Prime Video dal 9 settembre. La black comedy antologica creata da Noah Hawley e ispirata all’omonimo film dei fratelli Cohen è andata in onda su FX fra il 2014 e il 2017, e dopo l’arrivo su varie piattaforme streaming si svela ora agli abbonati di Prime Video.

La prima stagione è ambientata nel gennaio del 2006 e segue l’arrivo del violento criminale Lorne Malvo nella cittadina di Bemidji, in Minnesota. La sua presenza stravolge l’esistenza di Lester Nygaard, un assicuratore locale sopraffatto dalle delusioni, tanto nel lavoro quanto nella vita privata. Malvo, abile manipolatore e feroce assassino, coinvolge così Nygaard nel suo piano criminale, mentre il vicesceriffo Molly Solverson chiede l’aiuto del collega Gus Grimly per risolvere una serie di omicidi potenzialmente collegati ai due.

Il cast della prima stagione di Fargo comprende fra gli altri Billy Bob Thornton (Lorne Malvo), Allison Tolman (Molly Solverson), Colin Hanks (Gus Grimly), Martin Freeman (Lester Nygaard), Bob Odenkirk (Bill Oswalt), Keith Carradine (Lou Solveson), Kate Walsh (Gina Hess), Joey King (Greta Grimly).

La seconda stagione ha luogo a Luverne, in Minnesota. È il 1979 quando Ed e Peggy Blomquist, una giovane coppia di sposi, tenta di nascondere il proprio coinvolgimento nell’assassinio di Rye, figlio minore di Floyd Gerhardt, matriarca di una nota famiglia criminale. L’agente Lou Solverson, veterano del Vietnam di rientro in città, e lo sceriffo Hank Larsson indagano intanto su un triplice omicidio avvenuto in un ristorante del posto. Allo stesso tempo devono assicurarsi che la visita in città di Ronald Reagan, candidato repubblicano alla presidenza, scorra liscia come l’olio e si svolga in tutta sicurezza.

Fra i principali interpreti della seconda stagione di Fargo figurano Kirsten Dunst (Peggy Blumquist), Patrick Wilson (Lou Solverson), Jesse Plemons (Ed Blumquist), Jean Smart (Floyd Gerhardt), Ted Danson (Hank Larsson), Cristin Milioti (Betsy Solverson), Nick Offerman (Karl Weathers).

Gli eventi della terza stagione si snodano nel Minnesota, nel 2010. L’agente di custodia Ray Stussy ha in mente di sposare Nikki, la sua fidanzata in libertà vigilata, ma non ha i soldi per comprarle un anello. Si rivolge dunqe al fratello Emmit, un affermato agente immobiliare del luogo, che però rifiuta di prestargli la somma necessaria, rendendo ancora più teso un rapporto già complicato. A Ray, convinto che dalla presunta vita perfetta di Emmit derivi in qualche modo la propria pietosa condizione, non resta che chiedere a un ex detenuto di derubare suo fratello. Le cose prendono però una piega inaspettata e il capo della polizia Gloria Burgle si ritrova a dover indagare su una serie di omicidi.

Nel ricco cast della terza stagione spiccano Ewan McGregor (Emmit e Ray Stussy), Carrie Coon (Gloria Burgle), Mary Elizabeth Winstead (Nikki Swango), Goran Bogdan (Yuri Gurka), David Thewlis (V. M. Varga), Michael Stuhlbarg (Sy Feltz), Shea Whigham (Moe Dammik), Mark Forward (Donny Mashman), Graham Verchere (Nathan Burgle).

La quarta stagione di Fargo sarebbe dovuta partire su FX il 19 aprile 2020, e dopo una serie di rinvii la nuova data di debutto è stata fissata per il 27 settembre. Come anticipato in una serie di clip promozionali, i nuovi episodi saranno ambientati nella Kansas City del 1950 e vedranno opporsi due famiglie criminali in lotta per il controllo della città. Fra i principali interpreti del cast figurano Chris Rock, Francesco Acquaroli, Salvatore Esposito, Ben Whishaw e Timothy Olyphant.

L’arrivo delle prime tre stagioni di Fargo su Prime Video dà la possibilità di tornare ad apprezzare una fra le serie tv più acclamate degli ultimi anni. La critica, universalmente concorde nell’includerla tra le migliori produzioni degli ultimi anni, ne ha lodato i personaggi bizzarri, l’umorismo oscuro e il mix irresistibile fra tipi umani affascinanti, un cinismo sfacciato e giusto un pizzico di assurdo.

Per conoscere le altre novità dello streaming di Amazon basta dare un’occhiata alla nostra guida.