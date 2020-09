Laura Pausini risponde alla lettera di Giulia Campani, che aveva ricevuto nei giorni scorsi. L’artista ha deciso di farsi sentire con un messaggio vocale, che ha inviato grazie alla collaborazione del Maestro Tirelli, che ha fatto da intermediario.

“Ciao Giulia, sono Laura Pausini. Ho saputo che mi hai scritto una lettera… l’ho anche vista. Ti mando questo messaggio per salutarti, per mandarti un bacio e chissà magari un giorno riusciremo ad incontrarci. Adesso, con questa storia del Covid, è sempre più difficile. Io non faccio incontri in questo momento. Ti mando tantissimi e tantissimi baci e spero che tu stia bene. Ciao Giulia”.

Prima di arrivare da Laura Pausini, la lettera ha compiuto diverse tappe. La lunga staffetta è stata portata a termine nel migliore dei modi con la lettera che è arrivata nelle mani dell’artista che ha deciso di rispondere con un vocale indirizzato alla sua fan.

In questi giorni, l’artista di Solarolo si sta preparando per tornare in città ma prima si è voluta fermare a raccogliere l’uva in uno dei vigneti della sua famiglia: “Prima di ritornare in città sono passata dal vigneto dei miei genitori in Romagna e ho raccolto qualche grappolo di uva. Devo ammettere che sono negata! Ma mi sono divertita moltissimo ed ho seguito tutte le indicazioni che i contadini qui mi hanno dato”.

Nel 2021, inizieranno i lavori per il nuovo album che rilascerà a oltre 3 anni da Fatti Sentire. Dalla versione spagnola Hazte Sentir, ha appena rilasciato il singolo Verdades A Medias, che ha cantato in duetto con Bebe. Il videoclip è già stato pubblicato e riprende i temi inseriti all’interno del testo del brano. Il prossimo anno sarà anche quello dell’evento all’Arena Campovolo che dividerà con Fiorella Mannoia, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso ed Emma. Il concerto avrebbe dovuto tenersi nel 2020 ma è stato rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus.