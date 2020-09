Katy Perry si ispira a Taylor Swift per il suo nuovo documentario. Queste sono le ultime indiscrezioni che si sono rincorse a seguito delle ultime dichiarazioni dell’artista al The Daily Star, al quale ha parlato dell’imminenza del progetto, che sarebbe strutturato proprio come Miss Americana.

L’artista di Witness è appena diventata madre di Daisy Dove, avuta dal compagno Orlando Bloom che è già padre di un bambino avuto dalla precedente relazione con Miranda Kerr. La bambina ha già una sua madrina, Jennifer Aniston, che è stata incaricata di seguire il percorso della nuova nata.

Nei giorni che sono seguiti al parto, Katy Perry ha voluto testimoniare i primi giorni con tanto di tiralatte. L’artista ha così voluto partecipare virtualmente ai VMA, senza che potesse essere presente fisicamente, attraverso alcune foto dei primi giorni da neo-mamma. L’annuncio della nascita di Daisy Dove era stata annunciata sui canali ufficiali di Unicef, di cui Katy Perry e Orlando Bloom sono orgogliosi ambasciatori.

Nonostante i giorni lieti che l’anno condotta verso il parto, Katy Perry ha voluto anche parlare della depressione che l’ha colpita qualche tempo fa e dalla quale è uscita grazie all’assunzione di farmaci. L’artista ha inoltre aggiunto di essersi vergognata di aver fatto ricorso ai medicinali per combattere la depressione, dalla quale è uscita definitivamente.

Katy Perry viene dalla pubblicazione del suo ultimo album Smile, dal quale ha estratto la title track come singolo. What Makes A Woman è stato invece il singolo promozionale che ha voluto dedicare a sua figlia, nata poco dopo il rilascio del disco che ha sancito il prosieguo di Witness.

Per il momento, sembra che il nuovo album non stia riscuotendo i risultati sperati. L’artista aveva dichiarato di aver lavorato duramente perché tutto fosse perfetto, ma l’assenza totale di promozione non ha aiutato il lancio dell’album che si è fermato nelle posizioni basse della classifica.