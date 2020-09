Irama non parla spesso dell’addio all’ex manager Francesco Facchinetti, a capo dell’agenzia Newco. Lo ha fatto di recente nel corso di un’intervista realizzata da Rockol per la presentazione dell’album Crepe, appena rilasciato.

Irama racconta il suo percorso artistico e la pubblicazione di Crepe con uno sguardo molto più ampio. Guarda al mercato e ai nuovi artisti italiani, che invita a porre particolare attenzione ai contratti che firmano, spiega la sua personale visione del mondo della musica e accenna al rapporto con l’ex manager Francesco Facchinetti.

La notizia di un litigio tra i due ha raggiunto il web ormai più di un anno fa ma nessuno dei due aveva dato spiegazioni in merito al loro divorzio artistico. Irama accenna qualcosa, adesso, in un’intervista di Rockol realizzata in occasione della pubblicazione del nuovo progetto discografico, Crepe.

“Avevamo due visioni diverse del mio percorso”, dichiara a Rockol. Le differenti visioni del percorso artistico di Irama, dunque, sono alla base delle incomprensioni che hanno portato i due a scegliere strade diverse. La separazione è stata doverosa. In seguito, Irama ha ripreso il suo percorso secondo la sua personale visione di se stesso e della sua arte. Non accenna ai rapporti attuali con Francesco Facchinetti e si concentra sulla sua musica.

Crepe è il ritorno musicale di Irama dopo il successo del singolo estivo Mediterranea, che ha dominato le classifiche radio e di vendita negli scorsi mesi, un successo lanciato durante il programma Amici Speciali, la scorsa primavera.

Nel lanciare Crepe, Irama aveva accennato già una critica nei confronti del mercato discografico attuale, ricollegando il suo pensiero al titolo del disco: “Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo. Io sono IRAMA”.