I messaggi degli artisti per Willy Monteiro Duarte si moltiplicano nelle ore. La tragedia che nella notte tra il 5 e il 6 settembre ha colpito le popolazioni di Colleferro, Paliano e Artena fa ancora tanto male. Era notte fonda quando Willy, giovanissimo ragazzo di Paliano, esalava l’ultimo respiro sull’asfalto, massacrato da 4 bulli che avevano infierito su di lui anche quando si trovava già esanime.

La vittima di Paliano, i carnefici di Artena e il teatro a Colleferro. Nei tre paesi colpiti dalla tragedia non c’è pace. Il tormento attanaglia anche l’opinione pubblica e in queste ore tanti artisti stanno dedicando un pensiero all’angelo restituito al cielo per aver difeso un suo amico da una rissa in atto. Non si dà pace Emma Marrone, che su Instagram ha dedicato un post accorato al giovane cuoco strappato alla vita:

“La violenza cresce e si insidia piano piano.

Prima con le parole alle quali ormai solo in pochissimi danno il giusto peso.

Eh sì le parole sono importanti, da esse provengono i gesti e poi gli esempi fino ad arrivare alle tragedie.

Willy Monteiro Duarte era un ragazzo di 21 anni, adesso è l’ennesima tragedia di un paese che sta soccombendo ad un livello culturale davvero molto basso dove ormai in molti si sentono liberi di fare quello che vogliono arrivando addirittura ad uccidere.

L’ignoranza crea la violenza”.

Di poche parole Alessandra Amoroso, che denuncia lo stato di violenza nel quale vivono tante persone: “Sia fatta giustizia per questo ragazzo dal sorriso contagioso” . Più profondo Tommaso Paradiso, che nelle stories su Instagram riflette sull’istruzione e sull’educazione e dedica un pensiero alla famiglia di Willy:

“Mi rivolgo a tutti quelli che hanno ancora un cuore, un sentimento, razionalità, istruzione. Riprendiamoci ora, adesso, subito. Altrimenti amici la fine è già arrivata. Mi stringo forte all’anima di questo ragazzo e alla sua famiglia“.

Non manca il messaggio conciso ma addolorato di Tiziano Ferro: “Io le parole le ho finite, non ne ho più“, accompagnate dalla foto che mostra Willy sorridente, un’espressione che fa ancora più male se pensiamo che ormai si è spenta per sempre. Mahmood mette quel sorriso nelle stories, senza scrivere una parola, e ci fa capire che ogni commento potrebbe essere superfluo.

Laura Pausini ci mostra Willy sorridente nelle stories e aggiunge un tristissimo “RIP”, un acronimo che ogni volta malediciamo. Quella foto sta facendo il giro degli account più popolari dei social e diventa un monito contro l’odio.

Il girotondo di messaggi degli artisti per Willy Monteiro Duarte non si fermerà e nelle prossime ore arriveranno altri tributi e altre manifestazioni di solidarietà verso la povera vittima della ferocia, dell’arroganza della violenza impunita.