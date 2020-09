Francesco Gabbani al Teatro Antico di Taormina giovedì 10 settembre. L’artista sarà sul palco del teatro per l’unica tappa siciliana del suo Inedito Acustico Tour, lo spettacolo speciale che ha portato in tutta Italia nell’estate 2020.

L’ultima tappa è proprio quella attesa al Teatro Antico di Taormina il 10 settembre, chiusura di una tournée speciale realizzata ai tempi del Covid-19.

“Sento già la nostalgia di tutto questo”, scrive Francesco Gabbani sui social nel ricordare l’ultimo appuntamento del tour acustico. “Grazie per l’entusiasmo e il calore che mi dimostrate sempre. Vi voglio bene!”, ha scritto ai fan che lo hanno seguito e sostenuto anche in questa nuova avventura.

Per Gabbani non è un debutto quello sul palco del Teatro Antico di Taormina: ci ha già suonato nel 2018. Il concerto che realizza adesso è però sostanzialmente diverso, a partire dall’organizzazione dei posti a sedere che tiene conto delle disposizioni anti Covid-19. Un metro di distanza tra gli spettatori e dispositivi di protezione individuale per la ripartenza della musica dalla quale Gabbani non si è sottratto.

Alle testate locali ha raccontato l’emozione tangibile di esibirsi nuovamente nell’elegante cornice del Teatro Antico e alla Gazzetta del Sud ha dichiarato: “Ci siamo organizzati in corsa, mi sono detto… facciamolo, anche se accontentandoci, con lo spirito di chi vuole ripartire”.

Mille persone al massimo potranno assistere al suo concerto, organizzato in fretta per tornare al più presto sul palco nel momento in cui l’organizzazione di un live significa anche e soprattutto aiutare i lavoratori coinvolti nello spettacolo e le loro famiglie in un momento di crisi senza precedenti.

I brani del suo repertorio e un dialogo con la coscienza è ciò che propone Gabbani in Inedito Acustico, il cui gran finale è atteso per giovedì 10. Reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo 2020, Francesco Gabbani ha mostrato un lato più intimo ed emotivo di sé che aggiunge alla spensieratezza già conosciuta in passato.