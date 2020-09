Emma Marrone insultata sui social. Tutto parte da un tweet con una foto che la ritrae in compagnia di Kanye West ma il rapper non viene riconosciuto. “Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi di mangiare”, cinguetta un account e da qui parte la polemica che raggiunge anche l’orecchio di Emma Marrone.

In risposta a questo tweet, un utente commenta: “Abbattiamole, le mani a questa ipocrita sinistrorsa e come diceva mia nonna: ‘Il bene si fa ma non si ostenta’. Impara capra”.

Qui interviene Emma Marrone che svela l’arcano che si nasconde dietro quel “ragazzo nero”, non un semplice passante in cerca di compagnia, né un povero in cerca di elemosina. Emma non ha offerto nessuna cena a quel mendicante. Quel “ragazzo nero” è il famoso rapper di risonanza mondiale Kanye West.

L’artista cita gli ultimi messaggi sul suo conto e scrive, amareggiata: “Questo “ragazzo nero” è Kanye West”. Poi commenta gli hater che in queste ore la stanno inondando di insulti per il suo gesto giudicato “da sinistrorsa”. Le parole di Emma Marrone per loro sono queste: “E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese”.

Infine un invito alle autorità: bisogna prendere provvedimenti nei confronti dei “leoni da tastiera” e nei confronti di tutti coloro che usano i social network per diffondere odio. Le parole feriscono quanto una lama. Emma Marrone non è la prima artista insultata sui social, non sarà l’ultima, ma episodi di bullismo in rete sono ormai sempre più frequenti, anche nei confronti dei più giovani.

Emma Marrone pone quindi attenzione alla faccenda su ampio raggio e invita le autorità competenti a prendere provvedimenti: “Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?”